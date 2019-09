Sud-africanul Kevin Anderson nu va mai evolua până la finele anului. Care este motivul

scrie agerpres.ro. Anderson nu a mai jucat din luna iulie când a fost eliminat în turul 3 la Wimbledon de argentinianul Guido Pella, ratând şi US Open din cauza accidentării respective.''2019 a fost un an foarte dificil pentru mine, de-a dreptul frustrant. Am discutat cu staff-ul meu, cu medicii şi am decis să nu mai particip la niciun turneu până la sfârşitul anului astfel încât să mă pot pregăti cât mai bine pentru 2020. Voi avea astfel timp să mă refac complet şi să fiu din nou în formă'', a scris pe contul său de Twitter jucătorul din Africa de Sud.Jucătorul sud-african, în vârstă de 33 ani, a pierdut în 2017 finala de la Flushing Meadows în faţa spaniolului Rafael Nadal, iar anul trecut s-a înclinat în ultimul act la Wimbledon, fiind învins de sârbul Novak Djokovic.Kevin Anderson a ratat, din cauza problemelor medicale, turneele de la Washington, Montreal şi Cincinnati din acest an.