SUCCES RĂSUNĂTOR ÎN UCRAINA. Luptătorii clubului Constantin Ţuţu din Făleşti au obținut 11 medalii la Campionatul de Muay-thai

Luptătorii de muay thai ai clubului Constantin Ţuţu din Făleşti au înregistrat rezultate impresionante la campionatul deschis al oraşului Odesa. Toţi cei 11 componenţi ai lotului ce a făcut deplasarea în orașul ucrainean au revenit acasă cu medalii. 7 luptători au devenit campioni, unul s-a clasat pe locul doi, iar alţi trei au urcat pe treapta a treia a podiumului de premiere. Sportivii făleşteni au concurat în toate categoriile de vârstă: la copii, la juniori, la cadeţi şi la seniori.



"Nivelul turneului a fost unul foarte bun. S-au disputat mai multe lupte spectaculoase şi am acumulat experienţă", a declarat Vladimir Filipov, luptător muay thai.



"A fost interesant. Am participat la acest turneu, deoarece m-am pregătit bine la antrenamente. MUSCA Am fost cel mai bun, deoarece m-am mişcat bine, mi-a plăcut şi sper ca o să merg la competiţii", a menționat Stanislav Sârbu, luptător muay thai.



Ştefania Tataru, o sportivă în vârstă de 13 ani, s-a impus în categoria de greutate de până la 50 de kilograme. Ea visează să se bată cu adversarele în cadrul Galelor "King of Kings", organizate la Chişinău.



"Sunt încrezută în propriile forţe, o să fac faţă şi o să câştig. Antrenamentele merg cu succes, mă voi strădui şi voi învinge", a zis Ştefania Tataru, luptătoare muay thai.



Luptătorii au fost premiaţi cu echipament sportiv de către preşedintele Federaţiei Naţionale de Muay Thai şi Kickboxing, Constantin Ţuţu.



"Mă bucur foarte mult pentru această echipă din Făleşti, care a adus atâtea medalii. Eu cred că toată Republica Moldova poate să mândrească. De când conduc această federaţie, mă strădui să o promovez, să promovez tinerii, care au rezultate", a declarat Constantin Ţuțu, preşedinte Federaţia de Muay Thai şi Kickboxing.



La turneul din orașul ucrainean de pe litoralul Mării Negre au participat 242 de sportivi.