SUCCES AL RUGBISTELOR NOASTRE. Naţionala feminină a câștigat turneul de la Zagreb

Performanțe notorie a rugbystelor moldovence! Echipa noastră naţională a revenit de la Zagreb, capitala Croației, unde a participat la competiția celui de-al treilea eşalon valoric al Campionatului European, denumit "Conference", pe care a și câștigat-o.

În urma acestui rezultat, "tricolorele" au promovat în eșalonul valoric secund, ce poartă denumirea "Trophy".



Rugbistele reprezentativele ţării noastre au câștigat 5 partide - cu Slovenia, Austria, Lituania, Letonia şi Danemarca - și au terminat la egalitate una, cea cu Malta.



"Nu a fost deloc uşor, dar am avut foarte multă dorinţă. Unii ne-au întrebat de ce facem asta. Noi le-am zis că avem nevoie de victorie. Noi, într-adevăr, suntem cele care trebuie să fim acolo, să reprezentăm ţara noastră", a spus OLGA ADAMCIUC, rugbistă, R. Moldova.

"Am dat dovadă că Moldova e o ţară mică, dar cu un potenţial foarte mare. Am ieşit înainte cu o viteză nemaipomenită, aici este dovada. Am fost unite şi asta ne-a ajutat să câştigăm", a spus NICOLETA MEŞINA, rugbistă, R. Moldova.



Moldoveanca Oxana Bunici a devenit cea mai bună marcatoare a competiţiei de la Zagreb.

"A fost, într-adevăr, un turneu de succes. A fost visul meu să câştig un Campionat European pentru a doua oară în viaţă cu echipa Republicii Moldova. Cred că am devenit cea mai bună marcatoare datorită echipei mele. Am muncit împreună şi am contribuit la acest rezultat."



Pe lângă promovarea în eșalonul valoric imediat superior, echipa naţională feminină a obţinut și dreptul de a participa în preliminariile turneului olimpic de la Tokyo din 2020. Trei dintre cele 12 echipe se vor califica direct.



"Sunt câteva jucătoare de talie mondială. Totul depinde de pregătirea pe care o vom avea în luna următoare. Vom încerca. De ce să nu încercăm", a spus VASILE REVENCO, selecţioner al echipei naţionale feminine de rugby.



"Adversarele sunt de valoare, dar am mers în Croaţia cu încredere în forţele noastre. Chiar dacă ne-am confruntat cu dificultăţi, nu ne-am pierdut încrederea în forțele noastre. Cu încredere putem obţine rezultate mari", a spus ANGHELINA PLEŞCOV, rugbistă, R. Moldova.



Turneul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo se va desfășura la Kazan în perioada 13-14 iulie.