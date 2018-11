SUBVENŢII DE UN MILIARD DE LEI: Ministrul Economiei a mers la doi fermieri din Ungheni

Subvenții în valoare de un miliard de lei au primit în acest an fermierii. Pentru prima dată, statul le-a achitat toată suma solicitată şi nu mai are datorii faţă de aceştia. Pentru a se convinge că banii au fost investiţi eficient, ministrul Economiei şi Infrastructurii a mers în vizită la doi producători din satul Pârliţa, raionul Ungheni.

Dimitrii Ferfeţchii are o fermă de găini. Cele 110 mii de păsări produc pe zi 90 de mii de ouă. Fermierul a beneficiat din partea statului de 4,6 milioane de lei.



"Am primit subvenţii pentru acest utilaj. Pentru un set de utilaj am primit toată suma de care am avut nevoie", a spus fermierul, Dumitrii Ferfeţchii.



Cei peste 100 de angajaţi spun că sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă.



"Le sortăm, la această maşină, le alegem pe cele murdare, alegem care sunt mai mășcate şi le punem în altă parte. Ne place, lucrul este uşor. "



"E foarte bine. Avem transport, ne duc, ne aduc şi nu trebuie să mergem departe. Şi suntem aproape de familie."



Dimitrii Ferfeţchii a angajat şi un medic veterinar.



"Se începe tot de la puișorii mici, când îi primim sunt ca nişte copii mici. Trebuie să îi vaccinăm la timp. Mai dăm vitamine, dacă trebuie. Îi trecem în hale pentru păsări adulte. Aici e hrană bună, microclimat, apă, mâncare, temperatură constantă", a spus medicul veterinar, Ala Iordatii.



Antreprenorul cultivă şi floarea-soarelui. Semințele le exportată în Polonia.



"Semințele sunt curăţate. Cu tehnologii speciale, precum camere video, se verifică să nu fie seminţe negre sau stricate. Ulterior, cu ajutorul calculatoarelor se cântăresc, după care se ambalează şi se pregătesc pentru transportare", a spus şeful secţiei de producere, Victor Static.



Ministrul Economiei a mers şi la un agricultor care a primit subvenţii în sumă de două milioane de lei. Nicanor Buzovoi deţine 220 de hectare de teren arabil pe care cultivă porumb, grâu şi floarea-soarelui. Producătorul, care are 85 de angajaţi, i-a vorbit ministrului şi despre unele probleme.



"Pe piaţa din Moldova puţin ce vindem deoarece e suprasaturată. Noi suntem mai mult orientați la export. Prima este România. Din România deja prin import avem contracte şi cu alte ţări. Ducem şi în aceiaşi Turcie, Egipt", a spus agricultorul, Nicanor Buzovoi.



Chiril Gaburici susţine că sunt deja soluţii în acest sens. El a spus că în Guvern se

lucrează la un proiect de lege pentru extinderea pieţei de desfacere. Moldova are acord de liber schimb cu ţările CSI şi Turcia. În prezent, se negociază cu China.