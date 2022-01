Subterana recent reparată de lângă Autogara de Sud, plină cu apă. Ce spune municipalitatea

Pasajul de lângă Autogara de Sud din Capitală s-a umplut cu tone de apă. Din acest motiv, oamenii nu au mai putut trece prin subterana abia renovată şi au traversat strada printre maşini. Reprezentanţii Preturii Centru spun că băltoaca a apărut din cauza unor probleme la sistemul de scurgere a apelor subterane. Situaţia i-a îngrozit pe muncitorii care au venit să cureţe trecerea.



''Era absolut plin cu apă. Nu e normal, aici au fost cred că 15 tone cu apă. O să discutăm cu pretura să vină să facă scurgere, să facă frumos'', a declarat administratorul firmei de gestionarea curaţeniei, Vasile Oprea.



''Foarte, foarte multă apă, până la genunchi era.Suntem toţi transpiraţi şi mai este şi curent aici, dar trebuie la oameni...''



Din cauza apei adunate în subterană s-a defectat şi sistemul de iluminare al unui panou cu fotografii. Oamenii spun că deşi, după reparaţie, trecerea arată civilizat, totuşi, multe lucrări au fost făcute de mântuială.



''Şi ieri am trecut pe aici, m-am întors înapoi, mi-am pus viaţa în pericol şi am trecut pe deasupra din cauza apei asta subterane. Era foarte multă apă şi nu am putu să merg, era să ies desculţ, cu picioarele ude. Şi astă vară tot aşa era, încă mai multă apă era.''



'' După cum văd e plină de murdărie şi apă, nu arată bine. Ceva lipseşte, ceva a fost făcut greşit.''



''Lucrările nu au fost calitative dacă e plin cu apă, ceva cu hidraulica au greşit băieţii.Vizual arată bine, dar ceva la canalizare cred că au greşit.''



Lucrările de reparaţie a trecerii pietonale subterană de lângă Autogara de Sud au fost finalizate la sfârşitul lui 2021. Contactat telefonic, vicepretorul sectorului Centru, Dmitrii Mitioglo, ne-a spus că inundaţia a fost provocată de apele subterane, iar agentul economic care a executat lucrările va construi, suplimentar, o nouă reţea de scurgere.