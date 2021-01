Sub presiunea ONU, Israelul va dona 5.000 de doze de vaccin anti-COVID palestinienilor

Sub presiunea Organizaţiei Naţiunilor Unite, Israelul va furniza 5.000 din dozele sale de vaccinuri împotriva coronavirusului personalului medical palestinian din Cisiordania ocupată, a declarat duminică Ministerul israelian al Apărării, informează France Presse, citează Agerpres.

"Confirm că vom furniza 5.000 de vaccinuri echipelor medicale ale Autorităţii Palestiniene", a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a ministerului, adăugând că aceste vaccinuri vor fi luate din stocurile israeliene.



Vaccinarea nu a început în Fâşia Gaza, teritoriu palestinian aflat sub controlul islamiştilor Hamas, şi în Cisiordania ocupată, unde se află sediul Autorităţii Palestiniene a lui Mahmoud Abbas.



Noul coordonator al ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, a solicitat săptămâna trecută Israelului să faciliteze vaccinarea palestinienilor împotriva COVID-19, invocând "obligaţiile Israelului în temeiul dreptului internaţional".



Potrivit Human Rights Watch (HRW), Israelul are "obligaţia", ca putere "ocupantă" şi în conformitate cu dreptul internaţional umanitar, să "furnizeze" vaccinuri celor 2,8 milioane de palestinieni din Cisiordania ocupată şi celor două milioane de locuitori din Fâşia Gaza, aflată sub blocadă israeliană.



Israelul, care nu a specificat motivele pentru care va furniza 5.000 de vaccinuri Autorităţii Palestiniene, îi vaccinează deja pe palestinienii din Ierusalimul de Est, partea de est a oraşului sfânt ocupată şi anexată de statul evreu din 1967.



Autoritatea Palestiniană a semnat patru contracte pentru achiziţionarea de vaccinuri, suficiente pentru a vaccina 70% din locuitorii din Cisiordania şi Gaza. Primele doze de vaccin rusesc Sputnik V sunt aşteptate în următoarele zile.



De la începutul pandemiei, Israelul a raportat în jur de 641.000 de cazuri de COVID-19, dintre care peste 4.700 de decese, în timp ce autorităţile palestiniene de sănătate au înregistrat aproximativ 157.000 de cazuri, dintre care peste 1.800 de decese, în Cisiordania şi Gaza.