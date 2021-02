Sub cod roșu: O masă de pomenire a provocat un val de infectări cu noul coronavirus în satul Nemţeni

O masă de pomenire a provocat un val de infectări cu noul coronavirus în satul Nemţeni, raionul Hânceşti. Situaţia este critică şi în satul Pogăneşti din acelaşi raion. În ambele localităţi a fost instituit cod roşu de alertă epidemiologică, după înregistrarea a aproape 100 de cazuri de COVID-19 într-o lună. Oamenii au voie să meargă doar la magazinul alimentar şi la centrul medical din localitate. Situaţia este monitorizată cu stricteţe de poliţişti, care circulă prin cele două sate de două-trei ori pe zi.În Nemţeni, 60 de oameni s-au îmbolnăvit până acum, iar unul a decedat din cauza complicaţiilor provocate de COVID. Situaţia s-a agravat de la începutul lunii ianuarie."Noi în ultimul timp am avut în sat veo şapte decese, unul după altul. Şi după cum e tradiţia la moldoveni să facă mese de pomenire, şi iată că atunci nu s-a respectat, a fost deajuns să fie unul infectat, după care s-a depistat o persoană şi de la ea s-a pornit tot focarul.", a spus primarul satului Nemţeni, DUMITRU CAMBUR.34 de cazuri au fost înregistrate în satul Pogăneşti, iar 150 de oameni care au fost în contact cu bolnavii se află sub supravegherea medicilor."Chiar săptămâna aceasta au fost depistaţi încă 17 pozitivi din acei contacţi. Avem în staţionarele republicane şi din raionul Hânceşti 29 de pacienţi din această regiune.", a spus NATALIA SAHAROV, şef interimar al Centrului de sănătate Hânceşti.Localnicii spun că trăiesc în regim de carantină de aproape o lună."Toţi acasă, şcoala - la distanţă, grădiniţa închisă. În altă parte nu, numai la magazin după mâncare.""Eu nu ies pe stradă. Vin acum de la spital.""Poliţia vine zilnic pe drum şi ne anunţă să stăm acasă.""Am reacţionat din prima, când s-au înregistrat primele cazuri. Am respectat toate măsurile de prevenire.""Lumea a păstrat distanţa, a stat pe acasă, nu prea a ieşit prin sat. Dacă au ieşit, doar dacă avut o urgenţă să iasă pe undeva.", a spus VITALIE RACHIŢANU, primarul comunei Pogăneşti, Hânceşti.Primarul mai spune că în ultimele zile numărul de infectări s-a redus, astfel că şcoala a fost redeschisă din 17 februarie, iar grădiniţa va putea fi frecventată de copii de începând de luni.