SUA: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă. O persoană a murit

Foto: publika.md

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă din statul american Utah. Pilotul, în vârstă de 64 de ani, a murit în urma impactului. Din fericire, nimeni nu se afla în locuinţă. Unul dintre martorii accidentului susţine că a auzit un zgomot puternic în vecinătate şi iniţial a crezut că a explodat vreun tomberon.



"Am ieşit imediat afară şi am văzut că peste un gard de vinil se prăbuşise un avion. Era în flăcări. M-am îngrijorat, evident. Am sărit gardul şi am mers acolo unde era avionul. Când am ajuns a explodat."



Bucăți din avionul prăbuşit au fost observate pe acoperişul casei. Presa americană menţionează că aeronava efectua un zbor scurt şi a căzut la aproximativ 30 de minute de la decolare. Motivele accidentului nu au fost, deocamdată, anunţate.

