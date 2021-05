SUA: Trei trecători, printre care o fetiţă de doar 4 ani, răniţi într-un incident armat în New York

Două femei şi un copil au fost răniţi sâmbătă după-amiază în Times Square, New York, prinşi într-un schimb de focuri, un incident ce ar putea alimenta controversele privind creşterea criminalităţii, într-o perioadă în care oraşul doreşte să reînvie turismul, transmite AFP, citat de agerpres.ro.

Împuşcăturile au avut loc în plină zi, în jurul orei locale 17:00 (21:00 GMT), la intersecţia străzilor 7th Avenue şi 44th Street, potrivit poliţiei care a închis zona timp de câteva ore.

Cele trei victime, o fetiţă de patru ani în cărucior, împuşcată în picior în timp ce familia ei cumpăra jucării, o femeie de 46 de ani atinsă la picior şi un turist de 23 de ani din statul Rhode Island, rănit tot la picior, au fost internate într-un spital din Manhattan, iar viaţa lor nu este în pericol, a declarat şeful poliţiei din New York, Dermot Shea, în timpul unui briefing de presă la faţa locului.

Potrivit informaţiilor preliminare comunicate de şeful poliţiei din New York, Dermot Shea, cele trei victime - care se pare că nu se cunoşteau - s-au trezit accidental în mijlocul unei dispute între "doi până la patru bărbaţi". Cel puţin unul dintre ei a scos o armă şi a tras.

Poliţiştii au lansat un apel pentru martori şi au dat publicităţii imagini ale unui bărbat dat în căutare, surprinse de camere de supraveghere.

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK