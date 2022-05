SUA sunt gata să ofere Republicii Moldova ajutor militar

Statele Unite ale Americii sunt gata să ofere Republicii Moldova ajutor militar, pe lângă cel umanitar, în cazul în care autorităţile de la Chişinău vor solicita acest lucru. Declaraţia a fost făcută de membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților, care în aceste zile au efectuat o vizită de lucru în ţara noastră. Oficialii americani au mai menţionat la Chişinău că Washingtonul a decis să aloce un ajutor financiar în valoare totală de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina şi Moldova. Banii sunt destinaţi atât pentru asistenţa umanitară, cât şi cea militară, iar alte detalii privind componenţa acestui ajutor şi modul în care vor fi repartizate sursele financiare între cele două ţări vor fi stabilite ulterior.

"Statele Unite au decis alocarea unui suport de 40 de miliarde dolari pentru Ucraina şi Moldova. Este vorba despre ajutor atât umanitar, cât şi militar. Detaliile urmează să fie stabilite, noi lucrăm asupra asta", a spus GREGORY MEEKS, preşedintele Comitetului pentru Afaceri Externe.

Oficialii americani au mai precizat că decizia privind o eventuală alocare a ajutorului militar pentru Moldova va fi luată doar la solicitarea Chişinăului, în contextul situaţiei provocate de războiul din Ucraina.



"Noi vom acorda suport umanitar. De asemenea, noi am recepţionat solicitarea de la preşedintele şi prim-ministrul ţării voastre de a ajuta Republica Moldova în domeniul energetic, ca să primiţi energia electrică din Ucraina şi România. Am vorbit şi despre faptul că în acest ajutor să existe posibilitatea de a fi alocate arme. Dacă Moldova va decide ca are nevoie să se apere, noi vom fi deschişi", a declarat GREGORY MEEKS, preşedintele Comitetului pentru Afaceri Externe.



De asemenea, membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților au declarat că Washingtonul mizează pe dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu Republica Moldova.



"Statele Unite ale Americii au fost partenerul Republicii Moldova timp de 30 de ani şi mizăm să continuăm să fim partenerii voştri încă 30 de ani. Este o frază locală: La mulţi ani!", a spus GREGORY MEEKS, preşedintele Comitetului pentru Afaceri Externe.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Daniel Vodă, a prezentat un scurt comentariu la acest subiect, în care a menţionat că toate solicitările autorităţilor ţării noastre vor fi comunicate în mod transparent.



"Scopul acestui dialog ține atât de participarea la eforturile de asigurare a păcii și securității internaționale, cât și asigurarea capacităților necesare de apărare ale forțelor armate pentru contracararea potențialelor riscuri de securitate. Autoritățile Republicii Moldova promovează o agendă transparentă, bine cunoscută cetățenilor și partenerilor noștri", a menționat DANIEL VODĂ, purtătorul de cuvânt al MAEIE.



Recent, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a menţionat, în cadrul vizitei sale la Chişinău, că Moldova va primi şi suport militar, fără a oferi însă mai multe detalii. De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a precizat ulterior într-un comunicat că asistenţa UE nu vizează și nu se referă la armament letal. Potrivit reprezentanţilor ministerului, este vorba de logistică militară, mobilitate, comandă și control, apărarea cibernetică, capacități de monitorizare a situației și comunicații tactice. Anterior, şeful statului, Maia Sandu, a precizat de mai multe ori că în prezent autorităţile de la Chişinău nu văd un pericol iminent pentru ţara noastră, însă ultimele evenimente din regiunea transnistreană şi declaraţiile din partea autorităţilor ruse provoacă îngrijorări.