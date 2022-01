SUA și mai multe țări din NATO discută trimiterea a mii de militari în România, Bulgaria și Ungaria

SUA și mai multe țări aliate sunt în discuții pentru a desfășura mii de militari în țările NATO din Europa de Est, înainte de o potențială invazie rusă a Ucrainei, ca dovadă de sprijin în fața agresiunii Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani familiarizați cu discuțiile, scrie digi24.ro.

Printre țările care iau în considerare să accepte trupele suplimentare se numără România, Bulgaria și Ungaria. Ar urma să fie trimiși aproximativ 1.000 de militari în fiecare țară, într-o desfășurare asemănătoare cu grupurile avansate de luptă staționate în prezent în țările baltice și Polonia.

SUA și Marea Britanie sunt printre cei care iau în considerare noile desfășurări pre-invazie, dar nu toți cei membrii NATO sunt dispuși să facă acest lucru, potrivit unui diplomat european. Prin urmare, SUA se află în discuții pentru a trimite forțele suplimentare pe o bază bilaterală sau, așa cum a descris-o un oficial, ca o „coaliție a voluntarilor”.

Forțele americane ar putea opera, așa cum o fac deja, unilateral în Europa, dar ar putea opera și sub structurile de comandă ale NATO.

Posibilitatea de a desfășura trupe mai aproape de Rusia înainte de o potențială invazie marchează o schimbare de direcție a administrației SUA, care anterior se temea de riscul de a provoca și mai mult Moscova. Mișcarea ar putea fi folosită de Kremlin pentru a acuza NATO de postură agresivă, acuzație pe care Rusia o folosește pentru a-și justifica acumularea de forțe de-a lungul granițelor cu Ucraina.

Secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a declarat luni că SUA au pus 8.500 de militari americani în stare de alertă sporită în cazul în care este chemată o forță de răspuns a NATO și este nevoie rapid de forțe americane. Cu toate acestea, marea majoritate a acestor forțe sunt destinate activităților NATO. SUA și NATO au deja zeci de mii de militari în Europa pe care să-i folosească pentru orice desfășurare suplimentară în țările aliate est-europene.

Un diplomat NATO spunea în urmă cu 2 zile că Statele Unite se gândesc să trimită în Europa de Est militari staționați în vestul continentului în următoarele săptămâni. NATO a anunțat deja că a plasat trupele în stare de alertă și că a întărit flancul estic cu nave şi avioane de luptă adiționale.

„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja în Europa”, a declarat diplomatul, sub rezerva anonimatului, confirmând un articol din New York Times care a afirmat că preşedintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea de trupe americane în ţările baltice şi în ţările aliate din Europa de Est, scrie Agerpres.

Rusia a condamnat activitățile NATO din ultimul timp cu privire la criza din Ucraina, spunând că Occidentul „exacerbează tensiunile” și că acționează „cu isterie”.

Diplomatul NATO a mai spus că eventualele mişcări de trupe vor fi graduale şi că orice completare a golurilor NATO pe flancul său estic ar putea avea loc în următoarele săptămâni.