SUA și China au reluat dialogul diplomatic. Liderul chinez Xi Jinping și înaltul diplomat american Antony Blinken s-au întâlnit, luni, la Beijing

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a întâlnit luni cu preşedintele chinez Xi Jinping, la finalul unei vizite de două zile la Beijing menite să atenueze tensiunile în creştere dintre cele două ţări, după ce acestea s-au prăbușit în urma unei dispute legate de un balon de supraveghere chinezesc la începutul acestui an, relatează CNN. Cei doi oficiali s-au întâlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing, potrivit televiziunii de stat chineze CCTV.

Președintele Xi a declarat că este „foarte bine” că cele două părți „au făcut progrese și au ajuns la un acord asupra unor chestiuni specifice”, transmite BBC. Cu toate acestea, el nu a detaliat – deci nu este clar la ce anume se referea, notează g4media.ro. Declarația liderului chinez a fost consemnată într-o înregistrare video de două minute a întâlnirii, publicată de mass-media de stat chineză.

Chinese President Xi Jinping met with visiting US Secretary of State Antony Blinken Monday afternoon at the Great Hall of the People in Beijing. pic.twitter.com/sBlh3ksoeJ