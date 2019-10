SUA: Prejudiciu de 20 de milioane de dolari, făcut de mai mulți români care clonau carduri

Membrii unei grupari internationale de clonare de carduri, din care faceau parte si 13 romani, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru fraude, operatiuni de skimmimg, spalare de bani si furt agravat de identitate. Conform Departamentului de Justitie, victime au fost atat institutii financiare, cat si persoane fizice, iar prejudiciul se ridica la 20 de milioane de dolari, scrie realitatea.net.

Numarul total al membrilor gruparii este de 18, iar 13 dintre acestia sunt romani. Cei mai multi au fost arestati joi, iar patru dintre ei, toti romani, se aflau deja in custodia autoritatilor, pentru alte infractiuni. Celelate persoane vizate in acest caz sunt patru americani si un grec.



Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justitie, in perioada 2014 - septembrie 2019, cei 18 au actionat in cadrul unei retele internationale de skimming al ATM-urilor, obtinand ilegal informatii despre conturile diferitelor persoane, utilizand dispozitive tehnologice avansate pentru a inregistra numerele de cont si datele personale si pentru a clona aceste carduri si a le utiliza pentru retragerea de sume din conturile victimelor.