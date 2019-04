SUA, interesate de parteneriate cu companiile din ţara noastră: Moldova, o piaţă care tinde spre un grad de maturitate

Tehnologii informaţionale, agricultură, industrie alimentară şi drumuri. Sunt domeniile de interes pentru companiile de peste ocean, care participă la forumul economic moldo-american, care se desfăşoară astăzi şi mâine la Chişinău.

La eveniment participă reprezentanţii a 16 companii care sunt gata să investească în Moldova sau deja au făcut-o. IT-ul se pare că este domeniul cel mai atractiv pentru oaspeţii de peste ocean. Americanii sunt tentaţi de crearea parcului IT moldovenesc, care într-un singur an a adunat deja peste o sută de investitori străini din totalul celor 400 de rezidenţi. Printre aceştia se numără şi compania SAS Software, fondată în Carolina de Nord.



"Momentan, Republica Moldova nu numai pentru sectorul IT, pentru toate sectoarele, reprezintă o piaţă care tinde spre un grad de maturitate. Atât companiile private, cât şi instituţiile de stat tind să abordeze cât mai mult digitalizarea. Am avut plăcuta surpriză să observăm că iniţiativele de guvernare de digitalizare a serviciilor către cetăţenii din Republica Moldova chiar au avut un pas mai accelerat decât cele din România", a menţionat Andrei Niculescu, reprezentant SAS Software.



Americanii vor să investească şi în industria agroalimentară. Compania Alexandrion Grup este şi cel mai mare producător de băuturi alcoolice din România, iar acum studiază oportunitatea de a se extinde şi pe piaţa moldovenească.



"Noi producem vinuri şi băuturi spirtoase. Cred că Moldova este un loc bun în care noi să căutăm potenţiale investiţii. Moldova este foarte cunoscută pentru vinul pe care îl produce, are şi un nume bun în distilarea cognacului. Iată de ce suntem aici", a precizat Stelios Savva, reprezentantul companiei Alexandrion Grup.



Ambasadorul Statelor Unite în Moldova s-a arătat deschis în susţinerea cetăţenilor americani, care vor să investească în Republica Moldova. Acum, în ţara noastră activează 398 de întreprinderi cu capital american, valoarea investițiilor în capitalul social fiind de aproape 517 milioane de lei.



"Avem mai multe companii cu capital american în Moldova, nu pot să vă dau acum o cifră exactă. Sunt companii din comerţul cu amănuntul, IT, agricultură sau prestare servicii. Desigur, este doar începutul, sunt sigur că se poate mai mult, de aceea această delegaţie se află acum în Moldova", a declarat Dereck J. Hogan, ambasadorul Statelor Unite în Moldova.



Ministrul Economiei şi Infrastructurii Chiril Gaburici a subliniat că unul dintre scopurile actualei guvernări este să atragă investiţiile străine. Pentru asta, au fost implementate mai multe reforme, cum ar fi cea fiscală sau micşorarea numărului de acte permisive.



"Eu mă bucur să văd astăzi companii din Statele Unite care arată interes, sunt interesaţi de condiţiile pe care le oferă politica fiscală sau condiţiile economice, care sunt drept o oportunitate pentru ei de a veni şi a investi în Republica Moldova", a punctat Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



Statele Unite sunt pe locul opt în topul celor mai mari investitori străini. Printre cele mai notorii companii americane se numără Coca-Cola, Avon şi Trans Oil. Cât priveşte schimburile comericale, SUA a livrat Moldovei în primele 7 luni ale anului 2018 produse de aproape 56 de milioane de dolari, în schimb ce exporturile moldoveneşti peste ocean au constituit doar 13 milioane de dolari.