SUA: Huawei propune companiilor americane să încalce legea

Huawei continuă să rămână în atenţia tuturor, însă nu din motivele obişnuite. În timp ce în ultimii câţiva ani, producătorul chinez s-a remarcat prin lansarea unor telefoane foarte bune şi a unor echipamente 4G şi 5G de calitate, motivul pentru care vorbim atât de mult despre Huawei este problema pe care o are în SUA, care îi interzice să colaboreze cu anumite companii americane. În încercarea de a-şi reveni după această lovitură, reprezentanţii guvernului american spun că Huawei ar îndemna partenerii din SUA să ia acţiuni ilegale pentru a putea continua colaborarea.Reuters a publicat un articol care include declaraţii de la Wilbur Ross, Secretarul Departamentului Comerţului din SUA, care a spus că Huawei îndeamnă companiile din SUA cu care colabora în trecut să îşi mute operaţiunile în companii offshore, pentru a putea astfel să evite sancţiunile impuse de includerea pe Entity List.„Huawei îndeamnă în mod deschis companiile să îşi mute producţia offshore pentru a evita faptul că am pus compania pe listă. Oricine mută producţia pentru a evita aceste sancţiuni înclacă legea Statelor Unite. Astfel, suntem în situaţia în care Huawei îndeamnă furnizorii americani să încalce legea.”, a declarat Ross.Acesta a ocolit însă discuţia despre o nouă legislaţie, care ar putea impune embargouri faţă de Huawei pentru companii din alte ţări. În acest moment, mai mulţi furnizori din Europa şi alte ţări pot livra componente către Huawei, chiar dacă folosesc tehnologii americane pentru a le produce. Legea americană spune că aceste componente trebuie să constituie 25% din valoarea produsului pentru a putea intra sub aceleaşi embargouri precum cele produse în SUA. Se zvoneşte că ar exista discuţii ca această pondere să fie scăzută.Ross a spus însă că „dacă 25% va fi limita pentru totdeauna sau ponderea corectă, rămâne de văzut”. Acest lucru confirmă cel puţin faptul că o astfel de lege este în discuţii şi că probabil că va fi luată o decizie în curând pentru a scade sau nu acea pondere, scrie go4it.ro