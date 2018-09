SUA, GATA DE NEGOCIERI. Washingtonul, pregătit să reia negocierile cu Phenian

Statele Unite sunt gata să reia negocierile cu Coreea de Nord după ce Kim Jong Un a promis că va distruge instalațiile de rachete și va închide principalul complex nuclear din Yongbyon. Anunțul a fost făcut de președintele american, Donald Trump, după încheierea summitului celor două Corei, care a avut loc zilele trecute la Phenian.



"Am primit vești foarte bune de la summitul dintre Coreea de Nord și de Sud. Ei au avut mai multe întâlniri, după care noi am primit câteva răspunsuri mult așteptate. Am primit o scrisoare foarte bună din partea lui Kim Jong Un. Înainte să devin președinte, mulți oameni credeau că este inevitabil un război cu Coreea de Nord", a spus Donald Trump, preşedintele SUA.



Totodată, secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat că l-a invitat pe ministrul de Externe al Coreei de Nord săptămâna viitoare la New York, pentru a discuta despre finalizarea denuclearizării până în ianuarie 2021.

Kim Jong Un și Moon Jae-in au participat la un summit inter coreean la Phenian. Cei doi lideri au ajuns la mai multe acorduri, iar liderul din Nord a promis să denuclearizeze peninsula. La sfârșit, Kim și Moon și-au dat întâlnire pe un munte considerat sacru de toți coreenii.

Liderul de la Seul a fost petrecut ca un erou de nord-coreeni, care s-au aliniat de-a lungul străzilor pentru a-și lua rămas bun.