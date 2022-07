SUA: Doi pacienţi aflaţi în moarte cerebrală au primit inimi de porc

"Motivul din care facem asta este că nu putem învăţa pe un singur pacient. Acum putem înţelege mult mai multe detalii."Doctorii speră că datorită acestor experimente, pacienţii vor beneficia, în viitor, de organe preluate de la animale."Am făcut acest transplant exact cum facem în cazul unui transplant uman. Am trimis o echipă medicală acolo unde era donatorul, - în acest caz este un porc, am luat inima şi am făcut aceleaşi proceduri ca în cazul unui transplant obişnuit."Primul pacient din lume care a primit o inimă de porc este un bărbat operat în statul american Maryland. Intervenţia a fost efectuată la începutul acestui an, dar, din nefericire, inima a cedat după două luni şi bărbatul a murit. El avea 57 de ani şi suferea de o boală cardiacă în fază terminală.