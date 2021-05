SUA: CDC analizează cazuri de inflamaţii cardiace în rândul tinerilor vaccinaţi

Unii dintre adolescenţii şi tinerii adulţi care au fost vaccinaţi împotriva maladiei COVID-19 au dezvoltat inflamaţii cardiace, a anunţat un grup de consilieri ai Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, care recomandă realizarea unor studii suplimentare despre această afecţiune rară, informează Agerpres.Comitetul Consultativ pentru Practici de Imunizare din cadrul CDC a anunţat într-un comunicat publicat pe 17 mai că investighează rapoarte potrivit cărora câteva persoane tinere vaccinate, predominant adolescenţi şi tineri adulţi şi predominant de sex masculin, au dezvoltat miocardită, o inflamaţie a muşchiului cardiac.Afecţiunea dispare adeseori fără să provoace alte complicaţii şi poate fi cauzată de o varietate de virusuri, a precizat acelaşi grup de experţi din cadrul CDC.Sistemele de monitorizare medicală folosite de CDC nu au descoperit mai multe astfel de cazuri decât estimările pentru populaţia generală, însă membrii comitetului pentru vaccinare au considerat că furnizorii de servicii medicale ar trebui să fie avertizaţi în legătură cu relatările despre "evenimente potenţial adverse".Raportul nu precizează numărul persoanelor afectate şi a recomandat investigaţii suplimentare.Amesh Adalja, profesor la Johns Hopkins Center for Health Security, reaminteşte că vaccinurile sunt cunoscute pentru faptul că pot cauza miocardită şi consideră că ar fi importantă monitorizarea cazurilor raportate pentru a se vedea dacă există o relaţie de cauzalitate între ele şi vaccinurile administrate. Totodată, este important să fie analizat raportul risc-beneficii, a mai spus el. "Se va constata că vaccinurile aduc un beneficiu care depăşeşte fără dubiu acest risc foarte scăzut, dacă riscul va fi stabilit", a adăugat profesorul Adalja.Potrivit CDC, cazurile de inflamaţii cardiace au fost raportate de obicei în primele patru zile după administrarea unor vaccinuri bazate pe tehnologia ARN mesager. CDC nu a precizat denumirile vaccinurilor folosite în acele cazuri. Autorităţile din Statele Unite au acordat autorizaţii de utilizare în regim de urgenţă pentru două vaccinuri de tip ARN mesager - cele dezvoltate de compania Moderna şi de alianţa Pfizer-BioNTech.Ministerul Sănătăţii din Israel a anunţat în luna aprilie că examinează un număr mic de cazuri de inflamaţii cardiace la persoane inoculate cu vaccinul Pfizer, însă nu a ajuns deocamdată la nicio concluzie. Cele mai multe dintre cazurile depistate în Israel au fost raportate la persoane cu vârste sub 30 de ani.La acea vreme, grupul Pfizer a precizat că nu a observat o rată mai mare a acestei afecţiuni în raport cu cea estimată în rândul populaţiei generale şi că o legătură de cauzalitate cu vaccinul său nu a putut fi stabilită.Reprezentanţii companiilor Pfizer şi Moderna nu au dat curs solicitărilor de a face declaraţii pe marginea acestui subiect, sâmbătă.La sfârşitul lunii aprilie, după ştirea despre investigaţia din Israel, CDC a anunţat că nu a găsit o legătură între vaccinurile anti-COVID-19 şi miocardită.La începutul acestei luni, autorităţile cu rol de reglementare din Statele Unite au extins autorizaţia acordată vaccinului Pfizer-BioNTech şi pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani.Informaţia despre noua analiză demarată de CDC a fost publicată în premieră în cotidianul The New York Times.