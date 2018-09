SUA au comemorat cele peste 3000 de victime ale atentatelor din 2001

Foto: ktvq.com

Au bătut clopote pentru cele peste trei mii de victime ale atentatelor sângeroase din 2001, care au marcat istoria Statelor Unite. Numeroşi americani s-au recules la memorialele din mai multe oraşe pentru a le aduce un omagiu. Preşedintele Donald Trump, alături de prima doamnă, Melania, au participat la evenimentele comemorative din Pennsylvania, acolo unde s-a prăbuşit unul dintre avioane, la bordul căruia se aflau 40 de pasageri, inclusiv membri ai echipajului.



"O bucată din inima Americii este îngropată aici. Dar în locul ei a apărut o altă forţă de curaj ca şi a eroilor zborului 93. Acest memorial reprezintă un mesaj pentru lume: America nu se va supune niciodată tiraniei", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.



Numeroşi americani s-au adunat şi la memorialul World Trade Center din metropola New York pentru a deplânge rudele şi prietenii care au sfârşit tragic în urmă cu 17 ani.



"Omagii pentru fiul meu Joshua Todd Aron. Ne lipseşti şi te iubim în continuare."



"În memoria tatălui şi a îngerului meu Cesar Amoranto Alviar. Îmi lipseşti atât de mult şi te iubesc. "



"17 ani în urmă am pierdut-o pe sora mea Molly. O persoană foarte frumoasă, care n-a reuşit să se salveze."



"M-am rugat pentru fiul meu, dar şi pentru cei care au plecat dintre noi."



În data de 11 septembrie 2001, în timpul atentatelor, au fost distruse Turnurile Gemene din New York, dar şi o aripă a Pentagonului, una dintre cele mai păzite clădiri din lume. Atacurile, comise de gruparea teroristă Al-Qaida, au reprezentat începutul războiului Occidentului împotriva terorismului. Luptă care continuă şi astăzi.