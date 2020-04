SUA acuză China că ar ascunde bilanţul real al COVID-19

China a ascuns amploarea focarului de coronavirus, prin raportarea unui număr mai mic de îmbolnăviri și decese decât cel real. Asta rezultă dintr-un raport elaborat de serviciile de informaţii americane şi trimis la Casa Albă.

În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele american Donald Trump a confirmat faptul că susţine concluziile raportului.

"Datele lor sunt poate puţin subestimate şi sunt amabil când spun asta pentru că e o diferenţă mare între ceea ce a fost şi ceea ce s-a raportat", a declarat preşedintele SUA, Donald Trump.

Reacţia Chinei nu s-a lăsat aşteptată. Reprezentanţii Ministerului de Externe de la Beijing au declarat că Washingtonul lansează aceste acuzaţii pentru a distrage atenţia cetăţenilor americani, dar şi a comunităţi internaţionale de la extinderea rapidă a focarului de coronavirus în SUA.

Recent, ziarul britanic Daily Mail a scris că mai mulţi dintre consilierii premierului de la Londra, Boris Johnson, cred că cifra reală privind cazurile de coronavirus în China ar putea fi de până la 40 de ori mai mare decât cea raportată.

Anterior, China şi Statele Unite s-au acuzat reciproc de fabricarea noului coronavirus. Atât președintele american Donald Trump, cât și secretarul de stat Mike Pompeo s-au referit, în repetate rânduri, la COVID-19 dreptul ”virusul Wuhan” sau ”virusul chinez”. În replică, China le-a cerut oficialilor americani să înceteze renunţe la aceste denumiri, iar presa chineză a vehiculat că virusul ar fi venit din SUA.

Anterior, autorităţile de la Beijing au mai fost acuzate că au mințit atât publicul intern, cât și cel extern în legătură cu debutul epidemiei. Astfel, deși în China se ştia de la începutul lunii decembrie a anului trecut despre apariția noului virus, primul anunț public a fost făcut în data de 20 ianuarie. Au fost aproape două luni în care milioane de cetățeni chinezi au fost liberi să circule atât în țară, cât și în străinătate, mulți dintre ei fiind purtători ai virusului.

COVID-19 a apărut pentru prima dată în provincia chineză Wuhan. De atunci, pe întreg teritoriul Chinei au fost raportate în jur de 81.500 de cazuri de îmbolnăvire şi aproximativ 3.300 de decese. Cifrele sunt mult mai mici decât în Statele Unite, unde COVID-19 a făcut până în prezent peste 5.100 de morţi şi a contaminat mai mult de 215.000 persoane. Cu toate acestea, președintele Donald Trump refuză să ceară guvernatorilor să închidă statele și să forțeze lumea să stea acasă.

"Sunt state din Vest sau Alaska, de exemplu, care nu s-au ciocnit cu această problemă, așa că ar fi incorect să le cer guvernatorilor să închidă aceste state", a comunicat preşedintele SUA, Donald Trump.

Liderul american a refuzat și să oprească transportul feroviar și aerian, menționând că pasagerilor le este măsurată temperatura atât la îmbarcare, cât și la debarcare.

Cu toate aceste măsuri, numărul infectaţilor continuă să crească, iar fiecare stat în parte încearcă să lupte cum știe cu pericolul nevăzut. Astfel, în unele state au fost amenajate stații de testare drive-through, unde oamenii pot afla dacă sunt bolnavi sau nu de Covid-19 fără a părăsi mașinile. Iar în orașul Detroit din statul Michigan, armata americană a început amenajarea unui spital de 1.000 de paturi într-un centru de expoziții. Cea mai gravă situație rămâne însă în New York, unde spitalele locale sunt arhipline, așa că autoritățile locale improvizează unități medicale în alte clădiri.

"Trebuie să mai construim încă 65 de mii de paturi de spital în orașul New York până la sfârșitul lunii aprilie. Deja am avut un start foarte bun, am construit până acum 20 de mii de paturi de spital", a menționat primarul New York-ului, Bill De Blasio.

Până acum, în New York au fost înregistrate peste 83 de mii de cazuri de infectare.