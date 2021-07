SUA a sărbătorit 245 de ani de la Independenţă. La Chișinău a fost organizat un concert, iar artişti autohtoni au cântat piese celebre din America

Scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitală a găzduit duminică seara un concert dedicat aniversării a 245 de ani de la proclamarea Independenţei Statelor Unite ale Americii. Mai mulţi artişti autohtoni au cântat piese celebre din America, acompaniaţi de o orchestră.

Printre spectatori l-am surprins şi pe acest bărbat, originar din SUA. El ne-a spus că a venit în Moldova acum şase ani şi îi place la noi.



Sute de oamenii au dansat şi fredonat împreună cu artiştii:



"Este bine, ok... pentru că cumva este semnificativ eu cred".



"La noi copilul este deja stabilit în state de mulţi ani, am de multe ori, în orice caz cum s-ar spune America este a doua casă a noastră".



"Am venit să privesc concertul, să petrec timpul frumos la aer şi să ascult muzică de calitate".



"Evident că cele mai dragi sufletului sunt cele în limba română, însă le ador şi pe astea în engleză, pentru că toată lumea le cunoaşte, sunt hituri internaţionale".



La eveniment a fost prezent şi Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. El ne-a spus că este extrem de mândru că poate sărbători această zi alături de cetăţenii moldoveni.



"Este o plăcere pentru mine personal, pentru că eu mă aflu aici în Republica Moldova şi împreună cu moldovenii sărbătorim această sărbătoare cu un concert atât de frumos", a declarat Dereck J.Hogan, Ambasadorul SUA în Republica Moldova.



Din 1941, americanii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Independenței în 4 iulie, în semn de recunoștință pentru libertate și drepturile pentru care au luptat prima generație a predecesorilor. Declarația de Independență față de Regatul Marii Britanii a fost adoptată în 1776.