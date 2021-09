SUA a comemorat ieri cea de-a 20-a aniversare a atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001

Statele Unite au comemorat ieri cea de-a 20-a aniversare a atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Mii de persoane au participat la ceremoniile organizate în trei locații diferite. Au fost șase momente de reculegere, după care au fost citite numărul tuturor celor 2977 de victime de către rudele celor decedați.

”-Stephen Dennis Cathiado Jr! -Și tatăl meu, Michael Angel Trinidad! Te iubim și ne este dor. Sunt atâtea evenimente la care mi-aș fi dorit să fii prezent, precum nunta mea, sau nașterea lui Timmy, nepotul tău.”



La ceremoniile de la New York au participat și președintele Joe Biden, precum și foștii lideri de la Casa Albă Barack Obama, și Bill Clinton. Aceștia au ținut un moment de reculegere și au vorbit cu rudele victimelor, însă nu au ținut discursuri. George Bush, care abia devenise președinte atunci când au avut loc alegerile din 11 septembrie, a ales să se ducă la o altă locație, în Shanksville, Pensylvania, unde unul dintre cele patru avioane deturnate de teroriști s-a prăbușit. Acesta a ținut să transmită un mesaj către națiune, în care a deplâns faptul că acum, la 20 de ani de la marea tragedie, America este mai dezbinată decât a fost vreodată.



”În săptămânile şi lunile care au urmat atentatelor din 11 septembrie, eram mândru să conduc un popor impresionant, rezistent şi unit. Dacă e să vorbim despre unitatea Americii, aceste timpuri par demult apuse.”



În același timp, fostul președinte Donald Trump a preferat să îi viziteze pe pompierii din New York, pe care i-a numit adevărații eroi ai acelei zile tragice.



”Vreau să vă mulțumesc vouă, tuturor! Sunteți oameni incredibili și frumoși. Nu mai este nimeni ca voi și nimeni nu are tăria voastră de caracter. Știu totul despre acea clădire, eram acolo când a avut loc atentatul. A fost o tragedie.”



În paralel, la sediul Pentagonului a avut loc o altă ceremonie de comemorare, în memoria celor 184 de persoane decedate în acel loc. Acolo au fost prezenți secretarul Apărării, Lloyd Austin, şi generalul Mark Milley, şeful Statului Major Interarme al armatei SUA. Atacurile din 11 septembrie 2001, revendicate de gruparea teroristă Al-Qaida, au vizat complexul World Trade Center din New York şi sediul Pentagonului. Unul dintre avioanele deturnate de terorişti s-a prăbuşit în statul Pennsylvania. Bilanţul atentatelor a fost de 2.977 de morţi şi aproximativ 25 de mii de răniţi. Atacurile au fost comise de 19 terorişti sinucigaşi.