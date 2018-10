Studiul unei eleve olimpice din Brăila: telefonul mobil afectează sănătatea

Folosirea frecventă a telefonului mobil poate provoca probleme grave de sănătate. La această concluzie a ajuns Luciana Lăpuşneanu, elevă la Colegiul Național „Gh. M. Murgoci” din Brăila, după ce a efectuat studii de laborator și analize microscopice timp de cinci luni. Tânăra a urmărit felul în care este influențată starea sănătăţii de utilizarea telefoanelor mobile.



„Am studiat incidenţa bolilor din cadrul Colegiului în care învăţ. Am mers la cabinetul medical şi m-am documentat de bolile elevilor din perioada 2004-2017. Am împărţit apoi rezultatele pe categorii de boli şi am observat că incidenţa acestora este din ce în ce mai mare. Spre exemplu, cazurile de scolioză, care pot fi determinate şi de poziţiile noastre incorecte de la calculator şi telefonul mobil, am descopertit că au crescut. De la un singur caz în 2004, la 169 în 2017. Un alt exemplu sunt problemele de vedere ale elevilor. De la 4 cazuri de miopie în 2004, au ajuns la peste 100 în 2017. Se poate observa asta, căci lumea poartă din ce în ce mai des ochelari”, a menționat adolescenta.

Luciana Lăpuşneanu a realizat două experimente care să îi susțină teoria potrivit căreia radiațiile au efecte nocive asupra sănătății noastre. În unul din ele, aceasta a pus grâu încolţit în cinci medii diferite: unul care a stat ferit de radiaţii (martorul), unul care a stat permanent lângă routerul wireless, unul lângă cuptorul de microunde şi a fost udat cu apă din cuptorul cu microunde, unul lângă un magnet cu polul nord şi unul lângă un magnet cu polul sud. Timp de 21 de zile recipientele au fost îngrijite la fel, după care martorul şi încă trei dintre vase arătau normal, pe când cel de lângă routerul wireless avea un aspect degenerat.

Studiul i-a adus olimpicei premiul I la faza județeană a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice la Biologie, calificându-se apoi la faza naţională care a avut loc la Craiova, iar în luna iulie, Luciana a câştigat un nou premiul I la Concursul Naţional de Proiecte de Mediu şi o calificare la faza internaţională a competiţiei.