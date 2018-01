Studiu: Vitamina care reduce la jumătate riscul de cancer pulmonar

O concentrație peste medie de vitamină B6 și de metionină, un aminoacid din structură proteinelor, reduce cu cel puțin 50% riscul de apariție a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat în Europa și publicat în Statele Unite ale Americii, scrie realitatea.net.

Analizele sangvine efectuate pe un eșantion de 400.000 de voluntari provenind din zece țări europene au relevat faptul că pacienții cu concentrații mai ridicate de vitamină B6 și de metionină în sânge prezintă riscuri mai mici de a se îmbolnăvi de cancer pulmonar, indiferent dacă sunt fumători, nefumători sau foști fumători, se afirmă în acest studiu publicat în Journal of the American Medical Association. Metionină a fost descoperită destul de târziu, în 1922, de J. H. Muller.



Surse de metionină



Cantități mari de metionină (methionine) pot fi găsite în ouă, susan, peste, carne, cereale integrale, semințe de dovleac. Legumele, fructele și leguminoasele (mazăre, fasole, linte, soia, năut) conțin cantități mici de metionină și de aceea procurarea acestui aminoacid poate fi dificilă în cazul vegetarienilor, scrie bzi.ro.



Nu este indicat un consum mare de metionină pentru că această are și efecte adverse grave și astfel încercați să nu consumați suplimente ce conțin acest aminoacid și să îl procurați doar din alimente.