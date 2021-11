STUDIU. Vaccinurile pe bază de ARN mesager: Riscul de miocardită şi pericardită confirmat

Vaccinurile pe bază de ARN mesager împotriva COVID-19 cresc riscul de miocardită şi pericardită, însă acesta este rar şi nu afectează beneficiul vaccinării, a indicat luni un amplu studiu francez, potrivit AFP.Condus de structura Epi-Phare, care combină Asigurările de Sănătate (Cnam) şi Agenţia pentru Medicamente (ANSM), acest studiu caz-martor s-a concentrat pe persoane cu vârsta cuprinsă între 12 şi 50 de ani internate în Franţa pentru miocardită sau pericardită în perioada 15 mai - 31 august, în total 919 cazuri de miocardită şi 917 cazuri de pericardită, scrie agerpres.ro Miocardita şi pericardita sunt afecţiuni inflamatorii ale inimii. Prima afectează miocardul, principalul muşchi al inimii, iar cea de-a doua, pericardul, membrana care înconjoară inima.După cum au arătat rapoartele de farmacovigilenţă, rezultatele studiului francez confirmă că vaccinurile Pfizer şi, în special, Moderna cresc riscul ca aceste boli să apară în decurs de 7 zile de la vaccinare.Fiecare caz a fost comparat cu 10 "martori", care au aceeaşi vârstă, acelaşi sex şi departament de rezidenţă, însă nu au avut miocardită. Riscurile de spitalizare pentru miocardită sau pericardită au fost astfel comparate între vaccinaţi şi nevaccinaţi în situaţii altfel similare.Aceste riscuri par a fi mai pronunţate, chiar dacă scăzute, la bărbaţii sub 30 de ani, în special după a doua doză de Moderna. Vaccinarea cu acest ser ar fi astfel la originea a 132 de cazuri suplimentare de miocardită la un milion de doze administrate.La femeile sub 30 de ani, cazurile suplimentare de miocardită atribuibile celei de-a doua doze de Moderna sunt estimate a fi de ordinul a 37 la un milion de doze administrate.În ceea ce priveşte riscul de pericardită, acesta pare a fi, de asemenea, mai pronunţat după vaccinul Moderna la persoanele sub 30 de ani, în special după a doua doză, care ar fi la originea a circa 18 cazuri suplimentare la milion de doze administrate la bărbaţi tineri.Nu au fost raportate decese în rândul persoanelor spitalizate pentru aceste afecţiuni în urma vaccinării."Când punem în balanţă eficacitatea vaccinurilor împotriva formelor severe de COVID-19 (estimată la aproximativ 90%) şi aceste riscuri existente, dar rare, şi cu o evoluţie favorabilă, raportul beneficiu-risc al vaccinurilor nu este pus la îndoială", a dat asigurări AFP Mahmoud Zureik, directorul structurii Epi-Phare.