STUDIU: Un test accesibil îi ajută pe pacienţii cu diabet să primească un diagnostic corect şi un tratament adecvat

scrie agerpres.ro. Analiza măsoară nivelurile de insulină şi îi ajută pe medici să stabilească tipul de diabet al unui pacient.Astfel, mult mai multe persoane cu diabet pot primi diagnosticul corect, fie diabet de tip 1, fie diabet de tip 2.Medicii de la Western General Hospital din Edinburgh au utilizat ulterior acest test nou, timp de trei ani, pe mai multe persoane suspecte de diabet de tip 1. Cercetătorii au descoperit că unii dintre subiecţi prezentau de fapt alt tip de diabet şi puteau stopa tratamentul cu insulină.''Un diagnostic corect în cazul diabetului este absolut esenţial pentru cele mai bune rezultate în urma tratamentului şi evitarea complicaţiilor'', a notat doctor Tim McDonald de la Facultatea de Medicină a Universităţii din Exeter.''Am demonstrat că analiza peptidei C este mai ieftină, mai precisă şi mai uşor de utilizat în comparaţie cu celelalte metode'', a adăugat McDonald.Testele de urină sunt în prezent disponibile în aproape fiecare spital din Marea Britanie şi costă în jur de 10 lire, precizează Press Association.Oamenii de ştiinţă au demonstrat modul în care nivelul de peptidă C din urină şi sânge poate fi utilizat pentru a afla ce tip de diabet are un pacient suspect de această boală.Concluziile urmează să fie discutate în cadrul conferinţei Diabetes UK, organizată în Liverpool la 7 martie.