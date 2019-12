Studiu: Un repaus alimentar poate reduce tensiunea și ține sub control problemele de greutate

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine sugerează că un repaus alimentar de 18 ore ar reduce tensiunea și ar ține sub control problemele de greutate și poate fi chiar secretul longevității, potrivit agerpres.ro.

Studiul citat de CNN este propus medicilor ca un fel de ghid pe baza căruia pot fi prescrise perioade de repaus alimentar în tratamentul obezității, cancerului, diabetului și al afecțiunilor cardiace.

Autorul studiului, Mark Mattson, profesor de neurologie la Johns Hopkins University, propune două tipuri de abordare: mese în timpul zilei (programate într-un interval de 6-8 ore, și alternate cu perioade de 16-18 ore de restricție alimentară) și post intermitent 5:2 (restricții alimentare pentru două zile din săptămână, zile în care conținutul caloric al alimentelor consumate nu depășește 500 de calorii).

Studiul pornește de la obiceiul americanilor de a mânca de trei ori pe zi, în afara gustărilor așa că încearcă să identifice modificările pe care le-ar aduce restricțiile alimentare, scrie Mediafax.

Cum studiul este foarte nou, medicii sunt sfătuiți să monitorizeze starea pacienților în perioadele de post intermitent și să mărească treptat frecvența momentelor de restricții.

Postul intermitent a fost studiat pe rozătoare și adulți supraponderali încercând să identifice moduri de a îmbunătăți starea de sănătate a celor afectați de obezitate.

Alternarea perioadelor de abținere și alimentație poate îmbunătăți starea de sănătate a celulelor, a arătat Mattson, care susține că astfel sunt declanșate moificări ale metabolismului. Aceste schimbări determină celulele să folosească rezervele de grăsime transformându-le în energie trecând de la acumulare de grăsime la economie de grăsime.

Studiul postului intermitent atât pentru animale cât și pentru oameni a indicat legături cu practicile tradiționale orientate spre asigurarea longevității, a sănătății inimii și a ameliorării cogniției.

Articolul se referă la locuitorii din insula Okinawa, cunoscuți pentru longevitate dar și pentru alimentația cu puține calorii bogată în nutrienți. Postul intermitent ar contribui la durata mare a vieții acestor oameni și ar păstra sub control problemele legate de obezitate, sugerează autorul studiului.

Postul intermitent ar îmbunătăți starea celor care prezintă cazuri de rezistență la insulină, stabilizând nivelul de zahăr din sânge. Sunt citate trei cazuri de bărbați afectați de diabet de tip 2 care au reușit să renunțe la insulină după ce au pierdut greutate în urma aplicării unui post intermitent. Descoperirea oferă o șansă celor care până acum considerau că diabetul este incurabil.

Adulți cu vârste înaintate au putut să își îmbunătățească memoria atunci când au urmat un tratament bazat pe post intermitent, arată cercetătorii citând un experiment din 2009.

Încă nu au fost studiate efectele pe termen lung, iar grupurile pentru care au fost obținute rezultatele au fost compuse din tineri și persoane la vârsta a doua, astfel că observațiile nu se pot generaliza, arată autorul studiului. În același timp, cercetătorul a explicat și că dieta poate să creeze probleme persoanelor obișnuite cu trei mese pe zi.

Aprape 40% dintre persoanele care au participat la un studiu asemănător în 2017, au prezentat tendința de a mânca nesănătos în momentele dintre perioadele de restricție alimentară, a notat Frank Hu, președintele Departmentului de Nutriție de la Școala de Sănătate Publică T.H.Chan, din cadrul Harvard University.

Atunci când creierul este înfometat, în hipotalamus (centrul foamei) sunt eliberați hormoni ai poftei care pot determina supraalimentația.

Mattson susține că problema este una de moment: ”Pacienții ar trebui să afle că foamea și iritatabilitatea resimțite inițial vor trece după două săptămâni sau o lună, pe măsută ce creierul se obișnuiește cu noul obicei”.