STUDIU: Topirea gheţii din Antarctica s-a accelerat de şase ori în ultimele patru decenii

scrie agerpres.ro. Potrivit oamenilor de ştiinţă, stratul de gheaţă din estul Antarcticii se topeşte pe margini şi provoacă ridicarea nivelului apelor mărilor, contrar multor studii anterioare care au ajuns la concluzia că gheaţa din est a rezistat până acum procesului de topire, spre deosebire de regiunea vestică.Gheaţa topită pe continentul Antarctic a crescut la o cantitate netă de 252 de miliarde de tone anual în perioada 2009-2017 de la o medie de 40 de miliarde de tone în intervalul 1979-1990, potrivit unui studiu publicat de revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).Per ansamblu, cercetătorii spun că topirea gheţii din Antarctica a rezultat într-o cantitate de apă echivalentă cu o creştere a nivelului apelor mării cu 13,2 milimetri în ultimele patru decenii."Este doar vârful aisbergului, ca să spunem aşa", a precizat Eric Rignot, profesor de ştiinţe ale pământului la Universitatea Irvine din California, care a condus o echipă de cercetători din Franţa, Olanda şi SUA."Pe măsură ce stratul de gheaţă continuă să se topească, ne aşteptăm la o creştere cu mai mulţi metri a nivelului apelor cauzată de acest fenomen din Antarctica, în secolele viitoare" pe fondul încălzirii globale provocate de activităţile umane, a precizat acesta într-un comunicat.Nivelul global al apelor mării a crescut cu circa 20 de centimetri în ultimul secol şi multe studii au demonstrat accelerarea topirii gheţarilor din Groenlanda şi Antarctica, ameninţând coastele din Bangladesh până în Florida şi oraşe precum Londra sau Shanghai.Studiul PNAS estimează că Antarctica a pierdut 169 de miliarde de tone de gheaţă în intervalul 1992-2017, depăşind cele 109 miliarde de tone pentru aceeaşi perioadă estimate anul trecut de o echipă internaţională de cercetători.Diferenţa este dată în principal de faptul că studiul PNAS a apreciat că estul Antarcticii a pierdut 57 de miliarde de tone în intervalul menţionat comparativ cu o creştere a masei de 5 miliarde de tone, potrivit estimărilor de anul trecut. Masa gheţarilor poate creşte în situaţia în care căderile de zăpadă depăşesc cantitatea topită.Unul dintre autorii studiului, Michiel van den Broeke, profesor de meteorologie polară la Universitatea Utrecht, spune că topirea din regiunea Wilkes Land, în estul Antarcticii, este un domeniu de studiu aflat în dezvoltare."Este extrem de important să aflăm ce se întâmplă acolo", a declarat acesta pentru Reuters.Antarctica conţine o cantitate suficientă de gheaţă pentru a provoca o creştere a nivelului mărilor cu 57 de metri în cazul în care s-ar topi vreodată în totalitate, proces care ar presupune mai multe mii de ani şi temperaturi mult mai ridicate decât cele din prezent.