Studiu: Subvenţii anuale de 1.800 de miliarde de dolari contribuie la distrugerea planetei

Subvenţii publice în valoare de cel puţin 1.800 de miliarde de dolari - reprezentând 2% din PIB-ul mondial - se află în fiecare an la originea distrugerii ecosistemelor şi dispariţiei speciilor, a dezvăluit un studiu publicat joi de mai multe companii şi ONG-uri, care îndeamnă guvernele lumii să îşi orienteze mai bine sprijinul financiar pe care îl acordă, informează AFP.



Rezultatele acestui studiu au fost publicate de "B Team", o organizaţie care îl are drept cofondator pe CEO-ul grupului Virgin, Richard Branson, şi care reuneşte directorii unor companii şi fundaţii internaţionale, precum şi de "Business for Nature", o coaliţie mondială de firme şi ONG-uri, scrie agerpres.ro.



"Sectoarele energiilor fosile, agriculturii şi apei primesc peste 80% din toate subvenţiile care sunt nefaste pentru mediul înconjurător", precizează aceste organizaţii într-un comunicat, îndemnând totodată guvernele din lumea întreagă "să le reorienteze, să le reconvertească sau să le elimine" până în 2030.



Printre subvenţiile puse sub semnul întrebării figurează, de exemplu, cele alocate crescătoriilor de bovine şi producţiei de soia din Brazilia, din cauza rolului jucat în defrişări, precum şi sprijinul financiar acordat producătorilor de biocarburanţi din Europa, care încurajează extinderea terenurilor arabile în detrimentul biodiversităţii.

Subvenţia pentru irigaţii acordată în districtul Palo Verde din California a fost la rândul ei criticată, fiind acuzată că favorizează seceta, alături de ajutoarele acordate mai ales în Iran producătorilor de electricitate sau de carburanţi, care alimentează pompele de apă ce epuizează pânzele de apă freatică într-un ritm mult prea rapid.



Autorii studiului au estimat la 640 de miliarde de dolari pe an sumele primite de sectorul energiilor fosile, care contribuie mai ales la poluarea apei şi a aerului şi la alunecările de teren.



Agricultura primeşte subvenţii de 520 de miliarde de dolari şi este asociată cu probleme legate de eroziunea solurilor, poluarea apei şi despăduriri. O sumă totală de 155 de miliarde de dolari pe an încurajează existenţa unor gestiuni forestiere care nu sunt durabile, potrivit autorilor studiului.



Însă ancheta arată şi că o mai bună orientare a subvenţiilor ar putea contribui la stoparea şi chiar la inversarea acestor distrugeri naturale până în 2030, fiind în acelaşi timp benefice pentru companii, în contextul în care "mai mult de jumătate din PIB-ul mondial (...) depinde de natură" în diverse grade.



Acest apel a fost lansat cu doar câteva săptămâni înaintea unei viitoare sesiuni a COP15, Convenţia ONU pentru biodiversitate, care ar fi trebuit să aibă loc în luna ianuarie în Grecia, dar a fost amânată din cauza variantei Omicron a noului coronavirus şi urmează să aibă loc în perioada 13-29 martie.



"Orice formă de subvenţie trebuie să ţină cont de impacturile sociale şi de mediu, pentru a nu afecta gospodăriile cele mai modeste şi comunităţile cele mai vulnerabile din lumea întreagă", au adăugat reprezentanţii "B Team" şi "Business for Nature".



"Declinul naturii are o viteză alarmantă, iar noi nu am trăit niciodată pe o planetă care să aibă atât de puţină biodiversitate", a declarat Christiana Figueres, membră a grupului de lucru pentru climă din cadrul "B Team", citată în acelaşi comunicat.