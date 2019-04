STUDIU: Stresul cronic poate aduce la CANCER LA SÂN

foto: publika.md

Cercetătorii chinezi au dezvăluit mecanismul prin care stresul cronic favorizează cancerul de sân, noile informaţii putând contribui la dezvoltarea în viitor a unor metode utile în tratamentul oncologic, relatează miercuri Xinhua, citat de



Diagnosticul de cancer este de multe ori însoţit de emoţii negative, precum anxietate, stări de disperare şi teamă, factori de risc ce facilitează dezvoltarea tumorilor şi favorizează evoluţia acestora. Însă mecanismele specifice prin care stresul cronic afectează dezvoltarea cancerului au constituit o necunoscută.



O echipă de cercetători de la Universitatea de Medicină Dalian din China a descoperit că stresul cronic poate conduce la creşterea nivelurilor de epinefrină (adrenalină), care stimulează lactat dehidrogenaza A (LDHA) şi dezvoltarea celulelor canceroase cu comportament similar celulelor stem.



Cu ajutorul unei substanţe folosite pentru analizarea LDHA, specialiştii au descoperit că vitamina C a inversat fenotipul malign al celulelor canceroase cu comportament similar celulelor stem indus de stresul cronic.



Studiul a fost publicat în Journal of Clinical Investigation.



Cercetătorul principal Liu Qiang a declarat că acest studiu demonstrează importanţa critică pe care o au factorii psihologici în dezvoltarea unor proprietăţi similare celulelor stem în cazul celulelor cancerului de sân şi oferă totodată o abordare terapeutică promiţătoare în terapia tumorilor mamare.



''Agentul vitamina C de scădere a LDHA reprezintă o potenţială abordare pentru combaterea cancerului de sân asociat stresului'', a explicat Liu.



Echipa condusă de acesta s-a implicat în reglementarea dinamică a cercetării celulelor canceroase cu caracteristici similare celulelor stem precum şi în studiul mecanismului comportamentului psihosocial ce afectează evoluţia tumorii.



Liu a declarat că pacienţii cu cancer mamar, cancer ovarian şi cancer de stomac manifestă adesea emoţii negative care accelerează dezvoltarea tumorilor.



''Este necesară monitorizarea exhaustivă a stresului cronic prin evaluări psihologice precum şi prin analize de sânge în vederea verificării nivelurilor epinefrinei'', a indicat Liu.