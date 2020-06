STUDIU: Simptomele clinice ale COVID-19 se manifestă doar la aproximativ 20 la sută din totalul de infecţii în cazul copiilor şi adolescenţilor

Persoanele de până în 20 de ani se confruntă cu un risc cu aproape 50% mai mic decât cele peste 20 de ani de a se îmbolnăvi de COVID-19, conform concluziilor unui nou studiu publicat marţi, iar simptomele clinice ale acestei boli se manifestă doar la aproximativ 1/5 din totalul de infecţii în cazul copiilor şi adolescenţilor, transmite Reuters, citată de Agerpres.



Studiul, bazat pe o simulare computerizată ce a folosit date demografice obţinute din 32 de locaţii din China, Italia, Japonia, Singapore, Canada şi Coreea de Sud, a mai descoperit că prin contrast, simptomele COVID-19 se manifestă în proporţie de 69% în cazul persoanelor infectate cu vârsta de peste 70 de ani.



Concluziile acestui studiu sugerează că măsurile de închidere a şcolilor - introduse în multe ţări în cadrul restricţiilor pentru stoparea răspândirii noului coronavirus - au cel mai probabil un impact limitat asupra transmiterii bolii.



"Pentru COVID-19 s-a constatat un efect mult mai mic în urma închiderii şcolilor", a declarat Rosalind Eggo, expert în modelarea bolilor infecţioase de la The London School of Hygiene and Tropical Medicine, coordonatoare a noului studiu.



Ea a adăugat însă că aceste concluzii sunt bazate pe focare epidemiologice simulate şi că este nevoie să fie reconfirmate şi prin alte studii.