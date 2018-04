Studiu: Schimbările climatice, o ameninţare pentru albine din cauza reducerii numărului de flori

Albinele se află în pericol din cauza schimbărilor climatice deoarece plantele produc mai puţine flori pe fondul creşterii frecvenţei perioadelor de secetă, se arată într-un studiu realizat în Marea Britanie, scrie agerpres.ro.



Cercetarea efectuată la Universitatea Exeter a examinat impactul perioadelor de secetă - despre care se estimează că ar deveni din ce în ce mai comune în multe zone ale lumii - asupra plantelor cu flori.



Seceta a redus la aproape jumătate numărul total al florilor, ceea ce înseamnă mai puţină hrană pentru albine şi alţi polenizatori, se arată în rezultatele studiului.



Cercetarea, efectuată în colaborare cu Universitatea Manchester şi Centrul pentru Ecologie şi Hidrologie (Centre for Ecology and Hydrology), este publicată în jurnalul Global Change Biology.



Ben Phillips, din cadrul Institutului pentru mediu şi sustenabilitate al Universităţii Exeter, a explicat că răspunsul plantelor la secetă diferă, însă s-a observat o reducere ''clară'' a numărului florilor.



''Plantele pe care le-am examinat au răspuns în diverse moduri la secetă, de la un număr mai mic de flori până la producerea florilor lipsite de nectar'', a declarat el.



''Însă, s-a observat o reducere clară a numărului florilor disponibile - şi evident acest lucru înseamnă mai puţină hrană pentru insectele care vizitează florile, precum albinele'', a completat Phillips.



Albinele sunt deja ameninţate de factori precum pierderea habitatului, utilizarea anumitor pesticide şi răspândirea bolilor.



Dr. Ros Shaw, din cadrul Universităţii Exeter, a subliniat rolul ''vital'' al acestor polenizatori. ''Nu numai că aceste insecte sunt vitale pentru polenizarea culturilor şi a plantelor sălbatice, însă ele asigură hrană pentru multe păsări şi mamifere'', a adăugat el.



Cercetarea a fost efectuată pe păşunile din Wiltshire, un habitat important pentru speciile de insecte polenizatoare din Marea Britanie.



''Studii anterioare pe tema impactului secetei asupra florilor şi a albinelor au luat în calcul specii individuale, de multe ori în condiţii de laborator, însă noi am utilizat un experiment cu adăposturi de ploaie pentru a examina efectele asupra comunităţilor reale de specii de plante existente pe păşuni'', a explicat dr. Ellen Fry de la Universitatea Manchester.



''Nivelul de secetă luat în calcul este considerat un eveniment rar însă, pe fondul schimbărilor climatice, astfel de secete se estimează că vor deveni din ce în ce mai comune'', a adăugat ea.



Oamenii de ştiinţă au avertizat că rezultatele studiului ar putea fi valabile şi pentru alte regiuni şi tipuri de habitat.