STUDIU: Rata mortalităţii infantile este în scădere în Moldova

Rata mortalităţii infantile este în scădere în Moldova. Cu toate acestea, numărul copiilor care mor până la vârsta de un an este mare. 1 din 84 de bebeluși din ţara noastră se sting în prima lună de viață, arată datele unui studiu prezentat de UNICEF la începutul acestui an.

Subiectul a fost discutat la un eveniment de comemorare a lui Petru Stratulat, cel mai bun neonatolog şi pediatru din ţară, care a contribuit enorm la reducerea mortalităţii infantile.



Din anii '90 şi până în prezent, Moldova a făcut progrese uimitoare în salvarea vieţii nou-născuţilor. Numărul deceselor a scăzut de două ori. Tragediile pot fi însă prevenite, susţin medicii.



”Profilaxia, vaccinele sunt importante în viața copiilor și ele trebuie să fie efectuate conform calendarului existent”, a spus șefa Secției Terapie Intensivă IMC, Larisa Crivceanscaia.



Și numărul nașterilor premature, care reprezintă principala cauză a mortalităţii infantile, este unul ridicat în ţara noastră. Statistica arată că fiecare al zecelea copil apare pe lume înainte de termen.

Aceşti micuţi ar avea o şansă în plus la viaţă dacă s-ar cumpăra mai multe ambulanţe destinate transportului copiilor născuţi prematur.



”Este nevoie de automobil de transport a nou-născuților. La moment, avem doar unu. Am avea nevoie cel puțin încă de două automobile pentru ca să le folosim pentru segmentul sud și segmentul nord al Republicii”, a spus medicul neonatolog - pediatru, Mihai Stratulat.



Şi actualul ghid de urgenţe neonatale destinat specialiştilor în domeniu pentru a salva micuţii este învechit. Acesta va fi în curând adaptat.



”Asfixia la naștere. Ce trebuie să facem în asfixia la naștere? Cum trebuie să alimentăm un nou-născut prematur bolnav și desigur că toată patologia neonatală, dar sub formă de îndreptar de urgență”, a spus profesoara de la UMF „Grigore T. Popa” din Iași, Maria Stamatin.



Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale oferite nou-născuților, în ultimii ani au fost făcute investiţii importante în cea mai mare maternitate din ţară.

În cadrul campaniei "Renaște Moldova", inițiată și susținută de Fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", a fost renovată maternitatea Institutului Mamei și Copilului din donaţiile adunate de la simpli cetățeni, politicieni, oameni de afaceri, artiști din țară și din străinătate.