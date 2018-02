Studiu: Produsele de curăţenie pot fi la fel de periculoase precum fumatul

Folosirea spray-urilor sau altor substanţe utilizate pentru curăţarea casei afectează funcţionarea optimă a plămânilor, având un efect similar fumatului, arată o cercetare recentă.

Studiul a fost publicat în The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine şi arată că expunerea la substanţele din produsele pentru curăţenie are un efect comparabil cu fumatul a mai puţin de 20 de pachete de ţigări pe an, informează Gândul.

Efectele cele mai grave au fost observate în cazul femeilor care lucrează ca femei de serviciu sau cameriste, scrie scrie antena3.ro

Cercetarea arată că efectul negativ este cauzat de faptul că substanţele chimice inhalate în timpul curăţeniei provoacă iritaţii la nivelul membranelor mucoase care învelesc căile respiratorii, acest lucru afectând modul în care se realizează respiraţia.