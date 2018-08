STUDIU: Populaţia celei mai mari colonii de pinguini imperiali a scăzut cu 90%

, scrie agerpres.ro. Experţii încearcă să înţeleagă ce anume a decimat populaţia de pinguini din Ile aux Cochons din sudul Oceanului Indian, odinioară locul care adăpostea peste două milioane de păsări.Principalele teorii includ impactul unui fenomen climatic de tipul El Nino, o epidemie de holeră aviară, apariţia unor prădători precum felinele sau pur si simplu suprapopularea. Dar niciuna dintre aceste ipoteze nu pare să poată explica dimensiunile fenomenului.Insula îndepărtată şi nelocuită face parte din arhipelagul Crozet, aflat între Antarctica şi Africa.A fost vizitată ultima dată de o echipă de cercetători în 1982, când pe insulă se afla un număr mare de pinguini imperiali, specie ale cărei exemplare măsoară aproape un metru în înălţime.La momentul respectiv, colonia includea 500.000 de perechi şi alte peste două milioane de pinguini. Era cunoscută ca fiind cea mai mare colonie de pinguini imperiali din lume şi cea de-a doua dintre toate coloniile de pinguini.În intervalul 1982-2017, colonia şi-a micşorat efectivul cu 88%, până la 60.000 de perechi şi 200.000 de păsări.''Cauza declinului masiv al coloniei rămâne un mister şi trebuie rezolvat'', a scris echipa condusă de Henri Weimerskirch, de la Centre for Biological Studies din Chize, Franţa, în revista Antarctic Science.''Deşi declinul a început cu cel puţin 20 de ani în urmă, pare să fie încă în desfăşurare, iar cauzele ar putea fi încă active. Ile aux Cochons este foarte rar vizitată, iar folosirea imaginilor din satelit a permis detectarea acestui fenomen surprinzător. Cu toate acestea, pentru a putea înţelege cauza declinului, este necesar să fie studiată colonia atât pe uscat cât şi pe apă'', se mai spune în articol.Imaginile arată zonele care altădată erau ocupate de pinguini, acum năpădite de vegetaţie.Declinul populaţiei a început la finalul anilor '90 şi a coincis cu un fenomen important El Nino, care a încălzit sudul Oceanulului Indian.Acest fenomen ar fi putut împinge peştele şi calamarii cu care pinguinii se hrăneau dincolo de limita în care păsările puteau ajunge, spun cercetătorii.Oamenii de ştiinţă au exclus posibilitatea unui eveniment catastrofal de tipul unei erupţii vulcanice sau un tsunami, arătând că pinguinii trăiau în interiorul insulei, iar declinul populaţiei s-a produs gradat.''Ca multe dintre speciile marine, pinguinii sunt sub o presiune acută din cauza schimbărilor climatice, pescuitului industrial şi poluării'', a spus Louisa Casson din cadrul campaniei Protect the Antarctic desfăşurată de organizaţia de mediu Greenpeace UK. ''Deşi cauza exactă a declinului populaţiei coloniei este incertă, este o reamintire tristă a pericolelor care ameninţă oceanele şi speciile care trăiesc aici'', a mai spus aceasta.