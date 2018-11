Studiu: Pneumonia ar putea provoca decesul a 11 milioane de copii până în 2030

, scrie agerpres.ro. O analiză efectuată de organizaţia Save the Children şi Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite a descoperit că circa 10,8 milioane de copii ar putea cădea victime ale pneumoniei în următorii doisprezece ani.Cel puţin o treime - aproximativ patru milioane - dintre aceste decese ar putea fi evitate prin îmbunătăţirea tratamentelor şi a alimentaţiei, potrivit estimărilor efectuate cu ajutorul Lives Saved Tool (LiST), instrument dezvoltat de o echipă de la Johns Hopkins.Kevin Watkins, director executiv al Save the Children, a declarat pentru The Telegraph că pneumonia este o ''boală a sărăciei'', iar ''copiii subnutriţi care trăiesc în mahalalele urbane sunt cei mai expuşi riscului".''Este ceva nespus de greşit la faptul că ucigaşul numărul unu al copiilor are parte de o prioritate atât de scăzută din partea guvernelor, donatorilor şi publicului'', a adăugat Watkins.În prezent, pneumonia ucide mai mulţi copii cu vârste sub cinci ani decât orice altă boală infecţioasă (inclusiv pojarul, malaria şi diareea) - aproape un milion de decese fiind înregistrate în fiecare an.Boala afectează plămânii, care devin inflamaţi şi sunt inundaţi de lichid, şi este provocată de o infecţie bacteriană, de virusuri sau de paraziţi. În ţările dezvoltate, sunt afectate cu preponderenţă persoanele vârstnice.Locuitorii din zonele sărace sunt mai vulnerabili la pneumonie din cauza accesului precar la îngrijiri medicale sau a educaţiei insuficiente care i-ar putea ajuta să recunoască simptomele.''Guvernele se concentrează pe clasele de mijloc când vine vorba despre sistemul sanitar, de aceea sunt cheltuiţi atât de mulţi bani în spitale'', a declarat Watkins. "Deoarece pneumonia este mai puţin infecţioasă în comparaţie cu holera sau rujeola, nu depăşeşte graniţele sociale, aşa că este ignorată de persoanele cu influenţă politică", a adăugat specialistul.Cea mai grea povară în urma acestei boli ar urma să cadă pe umerii Nigeriei şi ai Indiei, care s-ar putea confrunta în următorii zece ani cu peste 1,7 milioane de decese din această cauză, potrivit prognozelor.Conform cercetătorilor, îmbunătăţirea alimentaţiei copiilor ar putea salva 2,5 milioane de vieţi.De asemenea, un acces mai bun la antibioticul amoxicilină, care are un cost scăzut şi o rezistenţă antimicrobiană scăzută, ar putea salva 1,9 milioane de copii.Investiţiile în asistenţă medicală primară şi îmbunătăţirea diagnosticării şi tratamentelor, inclusiv în butelii de oxigen care îi ajută pe bolnavi să respire şi să se recupereze, sunt de asemenea esenţiale pentru combaterea pneumoniei."Există aproape un milion de copii care mor din cauza lipsei unui antibiotic de 30 de pence sau a unui tub de oxigen'', a notat Watkins. "Pentru orice persoană căreia îi pasă de dreptatea copiilor şi de accesul la asistenţă medicală esenţială, acest ucigaş trecut cu vederea ar trebui să fie problema definitorie a epocii noastre'', a adăugat reprezentantul Save the Children.