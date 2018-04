Studiu: Pierderea economiilor de-o viaţă poate avea consecinţe fatale

Participanţii la cercetare, care au pierdut cel puţin trei pătrimi din totalul economiilor în decurs de doi ani, au manifestat o creştere cu 50% a riscului de deces în următorii 20 de ani, scrie agerpres.ro. Oamenii de ştiinţă din Statele Unite au analizat impactul pierderilor financiare neaşteptate asupra unui grup alcătuit din 8.714 adulţi cu vârste între 51 şi 61 de ani, a căror evoluţie a fost monitorizată în perioada 1994 - 2014.''Am descoperit că pierderea economiilor de-o viaţă are un efect profund asupra sănătăţii pe termen lung'', a declarat dr. Lindsay Pool de la Facultatea de Medicină Feinberg din cadrul Northwestern University.Potrivit cercetătoarei, ''peste 25% dintre americani au trecut printr-un astfel de şoc financiar în decursul celor 20 de ani cât a durat studiul''.Cercetarea, ale cărei concluzii au fost publicate în Journal of The American Medical Association, a examinat de asemenea un grup format din bărbaţi şi femei cu vârste similare şi cu venituri reduse, care nu aveau bani puşi deoparte. Prin comparaţie cu persoanele care economisiseră, riscul de deces al acestora în următoarele două decenii era de 67%.''Cea mai surprinzătoare descoperire a fost faptul că pierderea economiilor de-o viaţă are un efect aproape la fel de nociv pentru speranţa de viaţă ca faptul de a nu avea o avere'', a explicat Pool.Asocierea dintre pierderea economiilor de-o viaţă şi decesul prematur ar putea avea două cauze. Pe de o parte, o criză financiară poate declanşa probleme de sănătate mintală, iar pe de alta ea poate aduce persoanele afectate în imposibilitatea de a avea acces la tratamente medicale.Pe viitor, echipa lui Lindsay Pool intenţionează să investigheze mai profund mecanismul care duce la creşterea mortalităţii după o pierdere financiară importantă, precizează sursa citată.