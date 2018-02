Studiu: Peste jumătate dintre tinerii moldoveni recunosc că absentează de la ore. Cine se află în fruntea clasamentului

Peste jumătate dintre tinerii moldoveni recunosc că absentează uneori de la ore. Băieţii conduc detaşat în topul chiulangiilor, în proporţie de 75 la sută.

Datele se regăsesc într-un studiu realizat de ”Magenta Consulting”.

Sondajul mai arată că 60 la sută dintre cei care nu merg la cursuri sunt tineri din familii înstărite. Cele mai multe absențe le înregistrează elevii din școlile generale și licee.

Jumătate dintre cei chestionaţi spun că au absențe, în timp ce 46 la sută susţin că nu obişnuiesc să lipsească de la ore. Studiul mai arată că patru la sută dintre elevi dau extrem de rar pe la şcoală.

Se pare că interesul față de studii crește odată cu vârsta. Studenții au mai puține absențe comparativ cu elevii, în proporție de 55 la sută. Cei mai conștiincioși sunt tinerii care știu exact ce vor munci după absolvire, ei merg la ore constant.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 409 persoane, participanţii la sondaj fiind tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Marja de eroare este de 4,8 la sută. Datele au fost colectate în perioada 9 - 18 iulie 2017.

Denis este student în anul doi la Facultatea de Bussines și Administrare a Universităţii de Stat. Tânărul recunoaște că nu frecventeze orele cu regularitate, deoarece are o mică afacere.



”De obicei profesorii privesc asta negativ, dar dacă ai un motiv corect. De exemplu motivul meu se mai iartă. Dar de obicei, nu este o scuză”, a spus studentul Denis Samohvalov.



Iar la Facultatea de Informatică şi Microelectronică a UTM studenții se gândesc de două ori înainte de a absenta, întrucât o lipsă de la orele de laborator costă 15 lei.



”Lipsele sunt indicate în registru și după o săptămâna sau două studentul trebuie să pregătească un raport și prezentare că el a recuperat acest material”, a spus profesorul universitar, Mihail Culev.



"După ce a fost aprobată la senat această hotărâre studenții lipsesc mai puțin, dar este și o șmecherie din partea lor. Acei studenți care au media 8,5 și mai sus nu frecventează nemotivat, dar scriu o cerere pe numele decanului pentru a fi motivate lipsele pe motiv că studiile din anul trecut a fost cu o notă înaltă”, a spus profesorul universitar, Radu Melnic.



”Se întâmplă să avem absențe, însă aceste absențe sunt motivate deoarece avem frecvență liberă. Deoarece semestrul trecut am avut medie mare și acum deja lucrăm și aceasta este o cauză.”



”Doar odată am absentat și atunci am fost pe motiv de boală. Dar așa nu absentez deloc pentru că dacă absentezi de la ore înțelegi mai greu materialul.”



”Rar îmi permit din cauza somnului sau a activităților personale să nu vin la ore. E greu să faci și universitate și un job part time”



În universitățile din țară învață peste 65.500 de studenți.