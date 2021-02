Studiu: Peste jumătate din populaţia New Delhi ar fi avut COVID-19

India a raportat 10,8 milioane de infecţii COVID-19, cel mai ridicat bilanţ după Statele Unite. Dar studiul de marţi, bazat pe 28.000 de teste, sugerează că cifra reală în rândul celor 1,35 de miliarde de locuitori este semnificativ mai mare, apropiindu-se de nivelurile imunităţii de turmă.''În cadrul celui de-al cincilea studiu serologic realizat în capitala New Delhi, au fost detectaţi anticorpi pentru (coronavirus) la 56,13% din populaţia oraşului'', a declarat pe Twitter ministrul Sănătăţii din Delhi, Satyendar Jain, după publicarea studiului.Teste separate realizate pe mai bine de 700.000 de persoane de pe întreg teritoriul Indiei de compania de diagnosticare Thyrocare Technologies au arătat că e posibil ca 55% din populaţie să fi fost deja infectată, a declarat pentru Reuters săptămâna trecută directorul acestei companii.Jain a precizat că New Delhi a învins în mare parte COVID-19, iar cazurile zilnice şi decesele raportate în India au ajuns marţi la un minim al ultimilor opt luni.Per ansamblu, a raportat 154.486 de decese asociate COVID-19, ceea ce înseamnă că ţara a înregistrat o rată de mortalitate relativ scăzută.Unul dintre factorii care au contribuit la această situaţie este media mică de vârstă a populaţiei ţării, susţin experţii medicali. Două state cu o populaţie relativ mai îmbătrânită - Kerala, cu 3.459 cazuri şi Maharashtra, cu 1.948 - reprezintă în prezent aproape 70% dintre noile cazuri de infectare.India a vaccinat aproape 4 milioane de persoane începând cu mijlocul lui ianuarie, când a debutat ce mai mare campanie de vaccinare din lume, aşa cum a fost supranumită de autorităţi, care are drept ţintă inocularea a peste 300 de milioane de persoane până în august, scrie agerpres.ro.