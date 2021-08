STUDIU: Pandemia i-a făcut pe moldoveni să cheltuie mai puţin. În 2020 economiile au crescut cu 2,1 la sută

Pandemia ne-a făcut să ne gândim la ziua de mâine şi să cheltuim mai puţin. În 2020, deprinderea moldovenilor de a face economii a crescut cu 2,1 la sută, arată un studiu făcut de expertul Veaceslav Ioniţă care a analizat depozitele nete din bănci ale cetățenilor raportat la veniturile lor. Totuşi, mai avem de lucru până a ne învăţa să econosim mai mult şi să ne împrumutăm mai puţin. Psihologii susțin că se întâmplă din cauza că nu avem educație financiară.

Potrivit studiului făcut de Veaceslav Ioniţă, anul trecut, moldovenii aveau în bănci 51 de miliarde de lei sub formă de depozite şi s-au împrumutat cu 26 de miliarde de lei. Astfel, suma economiilor nete a ajuns la 25 de miliarde de lei, fiind în creştere faţă de 2019 cu trei miliarde de lei.



"Cetăţenii noştri aveau în bănci 51 de miliarde de lei sub formă de depozite, dar în acelaşi timp, cetăţenii noştri au luat credite de la bănci sau de la structuri nebancare 26 de miliarde de lei credite. Respectiv, depozitele nete sau banii economisiţi de către cetăţenii noştri au constituit anul trecut 25 de miliarde de lei."



După un an de economii se aşteaptă o creştere a consumului, iar economiile nete vor fi aproape zero, spune Veaceslav Ioniţă.



" În 2020, oamenii nu s-au prea împrumutat, era criză, oamenii se temeau, nu era siguri pe ziua de mâine şi au amânat cererea. Deci, omul nu şi-a cumpărat maşină de spălat, dar asta nu înseamnă că el nu vrea să şi-o cumpere."



Unii oameni susțin că anul trecut au înţeles cât de mult înseamnă să ai un ban pus de o parte şi au început să economisească.



"Pandemia a influenţat. Fără de lucru am rămas, de aceasta şi nu sunt bani. Economisesc, sigur că o fac."



"Sigur că fac economii, cine nu le face în ziua noastră? Altfel nu trăieşti. Eu am familie, soţie, copil, trebuie să-i hrănesc."



"Îmi permit să mai economisesc. Pentru zile mai grele, un ajutor la copii. "



Alţii însă recunosc că nu au bani pentru zile negre, pentru că veniturile le sunt foarte mici.



"Nu, mie nu-mi reuşeşte, deoarece tot ce muncim în această ţară, pleacă pentru necesităţile noastre. "



"Aş strânge, dar nu am posibilitate de unde să-i strâng."



Psihologii spun că veniturile mici sunt doar o scuză. Problema este că nu avem educaţie financiară.



"Noi nu suntem învăţaţi cum să avem o gândire strategică faţă de bani, cum să planificăm veniturile, cheltuielile, economiile. Pe lângă asta, în societatea noastră mai predomină anumite stereotipuri şi prejudecăţi care influenţează bunăstarea financiară. "



Potrivit lui Veaceslav Ioniţă, soldul creditelor luate de persoanele fizice ajunge astăzi la 29 de miliarde de lei. Din această sumă, 20 de miliarde de lei constituie credite de consum.