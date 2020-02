Studiu: Oceanele au devenit atât de acide încât dizolvă carapacele crabilor

Oceanele lumii absorb circa 30% din dioxidul de carbon eliberat în atmosferă. Acest lucru înseamnă că pe măsură ce nivelurile de CO2 din atmosferă cresc, la fel se întâmplă şi cu cele din apele marine, efectul fiind creşterea acidităţii acestor ape.De-a lungul timpului, efectul a devenit atât de puternic încât aciditatea crescută a apelor Oceanului Pacific a dus la distrugerea carapacelor crabilor Dungeness proaspăt eclozaţi, potrivit unui studiu finanţat de către Asociaţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (NOAA) din SUA şi publicat recent în jurnalul Science of the Total Environment.O echipă internaţională de cercetători a folosit un microscop electronic de baleiaj pentru a analiza mostre de crabi Dungeness colectate într-o expediţie NOAA în 2016, potrivit Futurism.Oamenii de ştiinţă au constatat că larvele de crabi Dungeness aveau partea de sus a carapacelor afectată. Unii dintre crabi au pierdut structurile senzoriale similare părului pe care le folosesc pentru a naviga şi mulţi dintre crabii afectaţi erau mai mici decât alţii.Descoperirea nu are impact doar asupra ecosistemului din Pacific, ar putea afecta inclusiv economia oraşelor din nord - vestul Pacificului, unde se prind şi vând crustacee.„Dacă aceste larve de crabi sunt nevoite să îşi redirecţioneze energia pentru a-şi repara exoscheletele şi astfel sunt mai mici, procentajul care ajunge la maturitate ar putea scădea pe termen lung”, a afirmat cercetătorul Nina Bednarsek, de la Southern California Coastal Water Research Project.Ce este acidificarea oceanelor?Acidificarea oceanelor înseamnă reducerea pH-ului apei oceanelor, fiind cauzată în principal de absorbirea continuă a dioxidului de carbon din atmosferă. Când C02-ul este absorbit de apa oceanelor lumii, se produc o serie de reacţii chimice care au ca rezultat creşterea concentraţiei de ioni de hidrogen liberi. Această creştere facă ca apa oceanică să aibă o aciditate mai mare, ceea ce duce la diminuarea ionilor de carbonat.Ionii de carbonat sunt extrem de importanţi pentru o serie de organisme marine, precum scoicile de mare sau scheletele de corali, care folosesc carbonatul de calciu în procesul lor de creştere. Scăderea ionilor de carbonat afectează organismele oceanice calcifiate, precum stridiile, scoicile, aricii de mare, crabii, coralii şi unele tipuri de de plancton, precum pteropozii, scrie descopera.ro