STUDIU: Multivitaminele destinate copiilor nu conţin suficientă vitamina D

, scrie agerpres.ro. Deşi părinţii pot alege dintr-o gamă largă de vitamine disponibile pe piaţă, marea majoritate a acestora nu conţin doza corectă, susţin experţii.Principala sursă de vitamina D este lumina solară, iar obţinerea unei cantităţi suficiente din alimentaţie este dificil de realizat.Public Health England (PHE), direcţia de sănătate publică din Marea Britanie, recomandă suplimentarea cu o doză zilnică de 10 micrograme (400IU) de vitamina D în cazul copiilor cu vârste între 1 an şi 4 ani.Pentru a li se asigura cantitatea suficientă de vitamina D, copiii cu vârsta sub 1 an ar trebui să primească un supliment zilnic de 8,5 - 10 micrograme.În cadrul noului studiu, specialiştii britanici de la universităţile Oxford şi Southampton au analizat în total 67 de produse cu multivitamine realizate de 24 de producători diferiţi.Doar unul dintre produsele conţinând multivitamine a fost considerat potrivit de la naştere, iar acesta oferea 200IU pe zi - circa jumătate din doza recomandată.Pentru copiii cu vârste sub şase luni, un singur produs cu multivitamine conţinea peste 340 IU/zi de vitamina D.În cazul multivitaminelor dedicate copiilor cu vârste peste şase luni, doar 25% până la 36% conţineau doza recomandată de 400IU pe zi de vitamina D, au notat experţii.De asemenea, cercetătorii au analizat produsele conţinând în mod specific vitamina D, dar şi vitaminele comercializate special pentru sănătatea oaselor. Conţinutul de vitamina D din cele 24 de produse disponibile a variat între 50 şi 1.000IU.Şase produse erau adecvate de la naştere, iar dintre acestea doar cinci conţineau între 340 şi 400IU pe zi - aproximativ cantitatea recomandată."Există o gamă largă atât de multivitamine, cât şi de suplimente cu vitamina D disponibile pentru copii în Marea Britanie şi, totuşi, majoritatea nu furnizează (cantitatea) recomandată de 400IU/zi", au notat autorii în jurnalul Archives of Disease in Childhood."Multivitaminele conţineau în general mai puţină vitamina D comparativ cu suplimentele care aveau doar vitamina D sau cu produsele (comercializate) pentru 'oase sănătoase', deşi unele produse pe ale căror etichete scria 'pentru oase' conţineau niveluri foarte scăzute de vitamina D", au precizat specialiştii.Dr. Benjamin Jacobs de la Colegiul regal de pediatrie şi sănătatea copilului (RCPCH) a declarat că ''alimentaţia obişnuită în Marea Britanie furnizează mai puţin de 10% din cantitatea recomandată de vitamina D''."Modul natural de dobândire a vitaminei D este din lumina solară, însă expunerea la aceasta este inadecvată în Marea Britanie, astfel că suplimentele reprezintă singura modalitate prin care se poate asigura doza recomandată copiilor. Să aflăm că atât de multe produse nu reuşesc să ofere copiilor nivelul recomandat de vitamina D este foarte îngrijorător, mai ales după ce dovezile cele mai recente demonstrează că aportul mediu al copiilor noştri se situează încă sub cantitatea recomandată. Aceste produse îi induc în eroare pe părinţi, aceştia crezând că astfel îşi protejează copiii de afecţiuni grave, precum rahitism, tulburări de creştere şi slăbiciune musculară", a adăugat specialistul."I-aş sfătui pe toţi părinţii să verifice dacă suplimentele pe care le utilizează conţin cele 400 de unităţi de vitamina D recomandate şi să se consulte cu farmacistul în cazul în care nu sunt siguri", a mai spus Jacobs care a sfătuit autorităţile guvernamentale să ia în calcul fortificarea unora dintre alimente şi a laptelui cu vitamina D.Potrivit dr. Carrie Ruxton din cadrul serviciului de informaţii privind sănătatea şi suplimentele alimentare finanţat de industrie (HSIS), "dozele mai mici le permit părinţilor să utilizeze acelaşi produs pentru copiii mai mici sau mai mari variind cantitatea administrată".