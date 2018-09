Studiu: Moldovenii au început să se alimenteze mai sănătos

foto: publika.md

Locuitorii de la sate consumă cel mai mult produse din propria gospodărie. Iar de pe mese nu lipsesc carnea şi lactatele.



"Am capră şi avem lapte de capră şi avem brînza tot de capră. Carnea e numai de casă, noi nu cumpărăm, pentru că avem gâşte, iepuri, porc, găini."



Carnea şi lactatele se regăsesc şi în coşul de cumpărături al gospodinelor din oraşe.



"Fără carne nu, e imposibil. Mai coacem în rolă, facem la abur legumele."



"Lactatele nu lipsesc. Carnea, da, dar nu e atât de importantă. Fructele şi legumele le avem mereu pe masă."



Unii încearcă să se alimenteze cât mai sănătos şi mănâncă peşte cel puţin o dată pe săptămână.



"Fructele şi legumele le avem tot timpul. - Carnea? - Mai răruţ, din cauza vârstei. - Dar peşte? - Peşte da, de două ori pe săptămână."



"Peşte, iată am cumpărat, numai că uneori proaspăt, de data asta am cumpărat îngheţat."



Specialiştii spun că, în ultimii ani, moldovenii au început să acorde mai multă atenţie la ceea ce mănâncă.



" Oamenii au început să se alimenteze mai corect, ca să arate mai bine, asta în primul rând, şi să se simtă mai bine. Desigur că, recomandările sunt că trebuie să consumăm mai puţină carne grasă, prăjită şi trebuie evitate produsele de panificaţie şi dulciurile", a spus gastroenterologul şi nutriţionistul, Victoria Babițchi.



Nutriţioniştii le recomandă oamenilor să consume cât mai multe cereale, fructe şi legume şi să evite grăsimile, iar meniul să fie cât mai variat.