STUDIU: Locuitorii Capitalei renunţă, încet-încet, la transportul public

Locuitorii Capitalei renunţă, încet-încet, la transportul public, se arată într-un studiu al Institutului pentru Politici şi Reforme Europene.Motivele sunt mai multe: autovehiculele puse la dispoziţie de municipalitate sunt supraaglomerate, vechi şi neconfortabile. Parcul urban de autobuze a fost reînnoit ultima dată în anul 2006, iar Regia Transport Electric nu are nici un troleibuz dotat cu aer condiţionat.



"Vârsta medie a unui autobuz este de 17 ani, iar parcursul mediu este peste un milion de kilometri. Pasagerii nu mai aşteaptă autobuzul, caută alt tip de transport", a spus directorul ParculuiUrban de Autobuze, Vitalie Copaci.



Şoferii de autobuze spun că, în ultimii ani, numărul pasagerilor s-a micşorat considerabil. Totodată, şi circulaţia urbană a devenit mai dificilă din cauza numărului mare de maşini personale.



"Va fi mai plăcută călătoria cu autobuze noi. În acestea vechi nici nu vor să se urce", a spus şofeulr de autobuz, Sava Donţov.



"Foarte multe maşini. E greu de circulat ultimii ani. Ne chinuim, reparăm. Am făcut două curse, reparăm autobuzul şi înapoi ieşim."



Unii locuitorii recunosc că, deşi este mai costisitor, aleg maşinile personale, pentru confort şi rapiditate.



"Este mai comod. Noi nu utilizăm transportul public. De ce? Pentru că avem maşină personală."



Pentru a reduce numărul maşinilor din oraş, autorii studiului au identificat şi câteva soluţii. Unele dintre ele au fost deja testate de municipalitate.



"Crearea benzilor destinate transportului public. Modernizarea parcului urban trebuie să fie o prioritate. Implementarea biletului electronic. Crearea parcărilor la periferia oraşului Chişinău", a spus expertul în politici publice, IPRE, Stanislav Ghileţchi.



"Avem planificaţi bani pentru procurarea a 50 de autobuze. Tot în acest an avem planificată achiziţionarea a 20 de troleibuze, dintre care 15 cu mers autonom. Toate aceste 70 unităţi de transport sunt dotate cu aparate de aer condiţionat. Să facilităm accesul către transportul public", a spus şeful interimar al Direcţiei Transport, Vitalie Butucel.



Mai este prevăzută şi crearea unor benzi separate, destinate doar transportului public.