STUDIU: Ingrediente inactive din multe medicamente pot provoca reacţii alergice

scrie agerpres.ro. Peste 90% dintre medicamentele pe care americanii le iau conţin un ingredient inactiv ce ar putea provoca o reacţie alergică, sugerează un nou studiu.Lactoză, ulei de alune, gluten şi coloranţi chimici sunt adăugaţi în medicamente pentru îmbunătăţirea gustului ori a absorbţiei sau pentru prelungirea duratei de viaţă la raft, dar şi ca măsură de protecţie contra falsificării, au explicat cercetătorii. Însă acestea pot crea probleme unora dintre pacienţii alergici la astfel de ingrediente.''Aproximativ 75% din majoritatea pastilelor sunt utilizate după ingredientele inactive şi doar 25% după substanţa activă", a declarat unul dintre autorii principali ai cercetării, doctor C. Giovanni Traverso, gastroenterolog la Brigham and Women's Hospital din Boston.Rapoartele despre pacienţi care au prezentat reacţii alergice grave la un ingredient activ nu sunt neobişnuite.Medicii prescriu un medicament exclusiv pentru ingredientul activ conţinut de acestea, a precizat Traverso, şi se aşteaptă ca ingredientele inactive să nu aibă niciun efect. Însă doctorii şi pacienţii trebuie să fie conştienţi de ingredientele inactive prezente într-un medicament, a subliniat medicul.Lista completă a ingredientelor se regăseşte de cele mai multe ori în prospectul ce însoţeşte medicamentul.Medicii ar trebui să întrebe întotdeauna pacienţii în legătură cu eventuale alergii, nu numai la medicamente, ci şi la ingredientele inactive pe care acestea le conţin, a subliniat Traverso. În plus, ei trebuie să cunoască ingredientele inactive prezente în medicamentele pe care le prescriu.''O pastilă conţine mai mult decât medicamentul'', a spus Traverso.Pentru acest studiu, specialistul şi colegii săi au analizat ingredientele inactive prezente în peste 42.000 de medicamente. Aceste pastile şi capsule conţineau aproape 360.000 de ingrediente inactive.Echipa condusă de Traverso a descoperit că circa 45% dintre medicamente conţineau lactoză, 33% aveau coloranţi alimentari şi puţin sub 1% dintre acestea includeau ulei de alune.Ingredientele inactive pot provoca reacţii alergice precum urticarie, probleme respiratorii sau simptome gastrointestinale, a precizat Traverso.Concluziile au fost publicate în ediţia de săptămâna aceasta a jurnalului Science Translational Medicine.