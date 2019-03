STUDIU: Femele de ţânţari, care transmit virusul Zika, sunt atrase de acidul lactic din transpiraţia umană

Matthew DeGennaro, neurogenetician la Universitatea Florida din Miami, şi colegii lui au identificat o genă numită IR8a, fără de care ţânţarii pierd o mare parte din capacitatea lor olfactivă.Tânţarii mutanţi, care nu au această genă, au fost de două ori mai puţin atraşi de oameni decât ţânţarii sălbatici, conform experimentelor realizate pe 14 persoane.Oamenii de ştiinţă au publicat joi în revista Current Biology cercetările realizate pe ţânţarii Aedes aegypti, care transmit Zika, febra dengue şi febra galbenă, scrie agerpres.ro De zeci de ani se ştie că ţânţarii sunt atraşi de transpiraţie şi de acidul lactic (în plus faţă de căldură şi de dioxidul de carbon expirat de oameni), însă cercetătorii nu au ştiu până acum mecanismul genetic şi molecular exact."Am căutat receptorul pentru acid lactic din anii 1960", a declarat profesorul DeGennaro.Teoretic, am putea acum să încercăm să blocăm această cale olfactivă la ţânţari cu un produs chimic sau echivalentul unui parfum pentru a deveni aproape invizibilă pentru antenele insectelor (unde sunt localizate principalele organe olfactive), a spus el.Însă, fabricarea acestei substanţe rămâne o provocare. "Va dura ani, însă am făcut într-adevăr un pas înainte", a mai spus Matthew DeGennaro.