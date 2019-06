STUDIU: Femeile singure şi fără copii sunt cele mai fericite

Experţii susţin că femeile singure şi care nu au copii sunt mai fericite şi trăiesc mai mult!

Paul Dolan, profesor în ştiinţa comportamentală, a declarat pentru The Guardian că ”persoanele necăsătorite sunt mai fericite decât celelalte subgrupe ale populaţiei”.

”Cea mai sănătoasă şi fericită grupă a populaţiei este reprezentată de femeile necăsătorite şi fără copii”, menţionează Dolan, care predă la Şcoala de Economie din Londra. Profesorul susţine că această concluzie a apărut la scurt timp după ce şi-a lansat cartea ”Happy Ever After: Escaping the Myths of the Perfect Life”, unde a analizat datele din American Time Use Survey (ATUS), un chestionar la care respondenţii au fost de mai multe tipuri: singuri, căsătoriţi, separaţi, divorţaţi şi văduvi, pentru a compara nivelul de fericire.

Interesant este că, în cazul bărbaţilor, aceştia se bucurau de beneficiile mariajului mai mult decât femeile, explicaţia fiind că după ce şi-au unit destinele, în general, bărbaţii se mai liniştesc.

”Rişti mai puţin, câştigi mai mulţi bani la locul de muncă şi trăieşi mai mult”, spune Dolan. ”Ea, în schimb, trebuie să facă faţă acestor lucruri şi moare mai devreme decât dacă nu s-ar fi măritat vreodată”, adaugă specialistul. ”Avem câteva date foarte bune în privinţa logevităţii şi nu pot spune decât că dacă eşti bărbat, probabil ar trebui să te însori, iar dacă eşti femeie, nici să nu-ţi baţi capul”, continuă Dolan, scrie descopera.ro