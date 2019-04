STUDIU: Femeile îşi asumă tot atât de multe riscuri ca şi bărbaţii

Sexiștii ar spune că femeile sunt mai precaute decât bărbații și prin urmare își asumă mai puține riscuri. Dar un studiu publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences că ceea ce ne determină pe noi, reprezentantele sexului „slab”, să riscăm nu are nimic de-a face cu genul din care facem parte, ci cu mediul în care trăim, scrie realitatea.net.

Cercetătorii au constatat că atunci când prind ocazia, femeile tinere își asumă de fapt la fel de multe riscuri ca şi bărbaţii, poate chiar mai multe.

O echipă formată din experți chinezi a examinat comportamentul a 500 de copii din sud-vestul Chinei, care proveneau din familii matriarhale (grupul Mosuo), respectiv patriarhale (grupul Han), dar care urmau cursurile aceleași școli. Într-o familie Mosuo, bunica este, de obicei, capul gospodăriei, iar tatăl copilului este adesea exclus. În cultura Han, capul familiei este de obicei tatăl.

Cercetătorii au măsurat capacitatea copiilor de a-și asuma riscuri prin desfășurarea unui joc de tip loterie, în care aceștia aveau șansa să câștige bani, sau nu. Aceștia au remarcat că fetițele din grupul Mosuo își asumau mai multe riscuri decât băieții, în timp ce în grupul Han fetele erau mai reținute și mai puțin susceptibile să-și asume riscuri în comparație cu băieții.

Dar, după cum spune Elaine Liu, co-autor al studiului și profesor la Universitatea din Houston, „a existat o convergență”. „Fetele Mosuo și-au asumat mai multe riscuri decât fetele Han chiar de la început, dar atitudinea celor din urmă s-a schimbat pe măsură ce au petrecut mai mult timp împreună”, a spus Liu.

Studiul s-a desfășurat pe copii care frecventau școala primară și gimnazială, deci rezultatele lui nu pot confirma dacă schimbările de comportament observate de cercetători vor mai fi valabile când aceștia ajung adulți, scrie Independent.

Mediul în care trăiesc influențează categoric capacitatea femeii de a-și asuma riscuri. De multe ori, ele preferă să lase această responsabilitate bărbaților. „Însă, dacă putem învăța copilele că nu e un lucru rău să-și asume riscuri poate că acestea vor fi mai capabile să ia decizii singure. Normele legate de gen se schimbă încet, dar există influențe sociale care ar putea juca un rol important în formarea comportamentelor.