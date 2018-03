STUDIU: Femeile din Republica Moldova, în 2017, au putut mai uşor să-şi găsească un loc de muncă, decât în anii precedenţi

Foto: teenurbannews.com

Femeile din Republica Moldova, în 2017, au putut mai uşor să-şi găsească un loc de muncă, decât în anii precedenţi. Totodată, doamnele au avut şi un salariu mai mare. Totuşi, în societate continuă să persiste stereotipurile de gen. Datele au fost prezentate în cadrul unui studiu privind Indexul Egalităţii de Gen pentru anul 2017. Cifrele arată că la general, nivelul de egalitate dintre bărbaţii şi femeile din Moldova nu s-a schimbat, comparativ cu 2016.



Potrivit datelor, anul trecut, indexul egalităţii de gen pe piaţa muncii a crescut de la 63 de puncte la 64. Asta pentru că, potrivit experţilor, tot mai multe mame se pot angaja mai uşor la serviciu după ce ies din concediul de maternitate. Cea mai mare creştere a fost înregistrată la indicele accesului la resurse.



"S-a înregistrat o creştere a valorii a subindexului respectiv pe seama veniturilor care au fost obţinute de către femei în special din mediul urban. Mai multe femei se implică în domeniile non agricole şi obţin venituri din aceste domenii", a spus Rodica Ivașcu, autor studiu, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.



"O creştere uşoară, doar de un punct, în urma tuturor acţiunilor sau activităţilor realizate de către societatea civilă pentru a promova încadrarea femeilor, sau ocuparea femeilor în câmpul muncii şi în special al mamelor cu copii. Aceasta se observă mai mult în mediul urban", a declarat Rodica Ivașcu, autor studiu, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.



Şi indicele în domeniul sănătăţii a crescut de la 69 la 70. Autorii studiului explică acest lucru prin faptul că statul a elaborat mai multe programe pentru femeile, care suferă de cancer, dar şi pentru că bărbaţii mai rar se adresează la medic.



În scădere cu un punct faţă de 2016 este indicele în educaţie, care a ajuns la 53 de puncte. În continuare, ponderea băieţilor în instituţiile de învăţământ secundar profesional este mai mare decât a fetelor, ultimele alegând mai mult studiile la învăţământul superior. În schimb indexul egalităţii de gen în domeniul politic se menţine la acelaşi nivel ca în anul 2016. Experţii spun că în continuare, în ţara noastră, puţine femei muncesc în instituţii de stat. O scădere semnificativă de la 51 de puncte la 47 o are indicele percepţiilor şi stereotipurilor în societate. Potrivit experţilor situaţia în acest domeniu se agravează. Opt din zece respondenţi cred că bărbaţii sunt cei care trebuie să aducă banii în casă, iar şase din zece consideră că femeile trebuie să se ocupe de casă şi gospodărie.



"Discriminarea pe criteriul de gen este în top, fiind precedat doar de criteriul de dizabilitate. Unul din aleşii locali a menţionat că femeile în etate nu au ce căuta în politică şi mai recent am avut discursuri discriminatorii, din partea unui ales al poporului care a afirmat că suntem stat nu babe de la piaţă", a zis Andrei Brighidin, director pentru Dezvoltare al Fundaţiei Est-Europene.



În 2017, indicele egalităţii de gen în Republica Moldova a fost de 58 de puncte. Indexul este calculat, pe o scară de la 0 la 100 de puncte, unde 0 indică o inegalitate totală între femei şi bărbaţi şi 100 o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cât indicele calculat este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalităţii de gen este mai înalt.