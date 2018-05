Studiu: Exerciţiile fizice regulate pot menţine tinereţea inimii şi arterelor

, scrie agerpres.ro. Arterele, vase de sânge ce transportă sângele oxigenat de la inimă în alte regiuni ale corpului, sunt predispuse la rigidizare şi îngroşare odată cu înaintarea în vârstă şi ca urmare a unui stil de viaţă nesănătos, astfel reducându-se alimentarea cu oxigen şi sânge.Studiul, publicat în The Journal of Physiology, a analizat istoricul pacienţilor în privinţa exerciţiilor fizice efectuate de-a lungul vieţii şi l-a comparat cu nivelul de rigidizare a arterelor subiecţilor.Potrivit concluziilor, în cazul persoanele care au efectuat pe parcursul vieţii sesiuni de sport de câte 30 de minute de două-trei ori pe săptămână arterele de dimensiuni medii - care transportă sângele în zona gâtului şi la cap - erau mai ''tinere''. Însă, cei care au făcut sport de patru-cinci ori pe săptămână aveau o sănătate mai bună a arterelor, atât a celor mari cât şi a celor medii. Arterele mari sunt cele care transportă sângele către piept şi abdomen, precizează sursa citată.Cercetarea nu a luat în calcul factori precum alimentaţia, contextul social şi nivelul de educaţie al participanţilor."Acest studiu este foarte interesant pentru că ne permite să dezvoltăm programe de exerciţii (fizice) în vederea menţinerii tinereţii cordului şi chiar pentru a da ceasul înapoi în cazul inimilor şi a vaselor de sânge îmbătrânite", a declarat dr. Benjamin Levine de la Institutul pentru Exerciţii şi Medicina Mediului din Dallas, Texas.Potrivit lui Levine, autor principal al cercetării, alte studii efectuate anterior au demonstrat că a aştepta până la 70 de ani pentru a începe un program de exerciţii fizice este ''prea târziu pentru inversarea îmbătrânirii inimii'' deoarece modificarea structurii inimii şi a arterelor devine dificilă în acea etapă, chiar şi după un an de antrenamente.